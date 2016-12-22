Число увлеченных карьерой женщин достигло рекордных показателей

96% опрошенных PwC женщин отметили для себя важность интересной работы и карьерного роста. Большинство женщин, получивших повышение за последние два года, сами выступили с инициативой о нем перед начальством

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Количество женщин, посвящающих себя карьере, достигло рекордных показателей. Важность интересной работы для себя отметили 97% женщин. Такие выводы содержатся в исследовании PwC (результаты есть у РБК), основанном на результатах опроса, в котором принимали участие более 3,6 тыс. работающих женщин в возрасте от 28 до 40 лет из 27 отраслей экономики и 60 стран мира. Участницам опроса задавали вопросы об их деловом опыте и ожиданиях в отношении карьерного роста.

Из исследования следует, что 73% респонденток ищут возможности для карьерного роста, 82% уверены в достижении поставленных карьерных целей, для 75% важно достижение вершины карьерной лестницы.

«Женщины не склонны к саморекламе, хотя, когда они уверенно отстаивают свои профессиональные интересы, они достигают блестящих результатов», — отмечается в исследовании. Опрос показал, что количество женщин, осознающих необходимость решительных действий и эффективного отстаивания своих карьерных интересов, увеличивается. Женщины чаще заявляют о своем желании продвижения по службе, повышения заработной платы и участия в проектах. «Из 41% женщин, получивших повышение за последние два года, 63% сами сказали об этой необходимости своему руководству», — говорится в исследовании. Из 53% респонденток, которые получили возможность реализовать значимые проекты за последние два года, 91% сам проявил инициативу и 86% обсудили ее с работодателем.

Большинство опрошенных женщин «уверены в своих силах, амбициозны и готовы к следующему шагу, но многие из них не верят словам работодателей о карьерном росте и возможностях повышения по службе или о том, что способствует или препятствует развитию их карьеры», — говорится в отчете PwC.

Почти все опрошенные (95%) отметили важность баланса между работой и семейной жизнью. 42% респонденток обеспокоены возможностью негативного влияния семьи на их карьеру. 48% молодых матерей сообщили, что после выхода из декретного отпуска не получили ожидаемого повышения и не привлекались к значимым проектам. Многие респондентки (38%) считают, что гибкий график в таких ситуациях отрицательно сказывается на карьерных возможностях. «Женщины, очевидно, обеспокоены «штрафными баллами» за наличие детей и соблюдение гибкого графика работы», — говорится в исследовании.

Среди опрошенных 45% считают, что гендерные барьеры могут помешать им в продвижении по карьерной лестнице. Руководители организаций признают необходимость формирования доверия у сотрудников и прозрачности в вопросах равноправия. Тем не менее, только 51% участниц опроса согласились, что их работодатель прикладывает достаточно усилий для создания гендерного многообразия в корпоративной среде.

По мнению 58% опрошенных женщин, для улучшения условий их карьерного роста необходимо повысить уровень доверия между работодателем и сотрудниками. «Руководители предприятий должны создать такие условия, в которых все сотрудники могут открыто обсуждать волнующие их вопросы и будет четкое понимание требований, выполнение которых приводит к карьерному развитию», — уточняет президент международной сети фирм PwC Боб Мориц. Также необходимо избавиться от предвзятости и гендерных стереотипов, которые «традиционно препятствовали профессиональным успехам и карьерному росту работников в разных странах мира».

PwC проводит подобное исследование нерегулярно. В 2016 году специалисты компании брали интервью у 73 женщин, которые в скором времени могут стать руководителями семейного бизнеса. Каждая пятая участница опроса не согласилась с утверждением, что имеет такие же карьерные перспективы, что и мужчины. 45% опрошенных считали, что бизнес, скорее всего, перейдет в руки представителя мужского пола. Опрос показал, что основным препятствием на карьерном пути женщин является уверенность в себе.​