Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,42 69,66 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9406,84 +157,64 MOEX 2318,65 +0,30% RTS 1283,24 -0,18% Brent 64,81 -1,04% DJIA 25384,49 +0,19% Nasdaq 7592,73 +0,42% FTSE 7210,01 -0,20%
Число увлеченных карьерой женщин достигло рекордных показателей
Лента новостей
Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество
Число увлеченных карьерой женщин достигло рекордных показателей
Технологии и медиа, 08 мар, 09:02
0
Число увлеченных карьерой женщин достигло рекордных показателей
96% опрошенных PwC женщин отметили для себя важность интересной работы и карьерного роста. Большинство женщин, получивших повышение за последние два года, сами выступили с инициативой о нем перед начальством
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Количество женщин, посвящающих себя карьере, достигло рекордных показателей. Важность интересной работы для себя отметили 97% женщин. Такие выводы содержатся в исследовании PwC (результаты есть у РБК), основанном на результатах опроса, в котором принимали участие более 3,6 тыс. работающих женщин в возрасте от 28 до 40 лет из 27 отраслей экономики и 60 стран мира. Участницам опроса задавали вопросы об их деловом опыте и ожиданиях в отношении карьерного роста.

Из исследования следует, что 73% респонденток ищут возможности для карьерного роста, 82% уверены в достижении поставленных карьерных целей, для 75% важно достижение вершины карьерной лестницы.

«Женщины не склонны к саморекламе, хотя, когда они уверенно отстаивают свои профессиональные интересы, они достигают блестящих результатов», — отмечается в исследовании. Опрос показал, что количество женщин, осознающих необходимость решительных действий и эффективного отстаивания своих карьерных интересов, увеличивается. Женщины чаще заявляют о своем желании продвижения по службе, повышения заработной платы и участия в проектах. «Из 41% женщин, получивших повышение за последние два года, 63% сами сказали об этой необходимости своему руководству», — говорится в исследовании. Из 53% респонденток, которые получили возможность реализовать значимые проекты за последние два года, 91% сам проявил инициативу и 86% обсудили ее с работодателем.

Российские специалисты назвали самых привлекательных работодателей
Бизнес

Большинство опрошенных женщин «уверены в своих силах, амбициозны и готовы к следующему шагу, но многие из них не верят словам работодателей о карьерном росте и возможностях повышения по службе или о том, что способствует или препятствует развитию их карьеры», — говорится в отчете PwC.

Почти все опрошенные (95%) отметили важность баланса между работой и семейной жизнью. 42% респонденток обеспокоены возможностью негативного влияния семьи на их карьеру. 48% молодых матерей сообщили, что после выхода из декретного отпуска не получили ожидаемого повышения и не привлекались к значимым проектам. Многие респондентки (38%) считают, что гибкий график в таких ситуациях отрицательно сказывается на карьерных возможностях. «Женщины, очевидно, обеспокоены «штрафными баллами» за наличие детей и соблюдение гибкого графика работы», — говорится в исследовании.

Стеклянный потолок: что поддерживает гендерное неравенство
Мнение

Среди опрошенных 45% считают, что гендерные барьеры могут помешать им в продвижении по карьерной лестнице. Руководители организаций признают необходимость формирования доверия у сотрудников и прозрачности в вопросах равноправия. Тем не менее, только 51% участниц опроса согласились, что их работодатель прикладывает достаточно усилий для создания гендерного многообразия в корпоративной среде.

По мнению 58% опрошенных женщин, для улучшения условий их карьерного роста необходимо повысить уровень доверия между работодателем и сотрудниками. «Руководители предприятий должны создать такие условия, в которых все сотрудники могут открыто обсуждать волнующие их вопросы и будет четкое понимание требований, выполнение которых приводит к карьерному развитию», — уточняет президент международной сети фирм PwC Боб Мориц. Также необходимо избавиться от предвзятости и гендерных стереотипов, которые «традиционно препятствовали профессиональным успехам и карьерному росту работников в разных странах мира».

PwC проводит подобное исследование нерегулярно. В 2016 году специалисты компании брали интервью у 73 женщин, которые в скором времени могут стать руководителями семейного бизнеса. Каждая пятая участница опроса не согласилась с утверждением, что имеет такие же карьерные перспективы, что и мужчины. 45% опрошенных считали, что бизнес, скорее всего, перейдет в руки представителя мужского пола. Опрос показал, что основным препятствием на карьерном пути женщин является уверенность в себе.​

Автор: Евгения Баленко.
Теги: PwC , женщины , карьера , Исследование
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Шойгу пожелал женщинам любви подобно «вселенской эпидемии» Общество
Mattel сделает серию кукол Barbie по образам легендарных женщин Бизнес
Володин допустил возможную провокацию в скандале со Слуцким Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.