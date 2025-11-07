 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

Merlion решил реорганизовать «Ситилинк»

Merlion решил изменить бизнес-модель — свою и дочернего «Ситилинка». Ретейлер будет использовать общие с материнской компанией логистические ресурсы, при этом сеть переориентируется на работу онлайн, в том числе через маркетплейсы
Олег Фоменко
Олег Фоменко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Merlion, один из крупнейших в стране дистрибьюторов электроники и бытовой техники, реорганизует работу своей сети магазинов электроники «Ситилинк», рассказал его гендиректор Олег Фоменко в интервью РБК.

Если раньше компания «Ситилинк» развивалась как отдельная торговая сеть, то теперь будет пользоваться общими ресурсами Merlion — складами, пунктами выдачи заказов (ПВЗ), транспортом и др. Часть магазинов группа преобразует в дарксторы (склад для сбора онлайн-заказов, откуда они доставляются до партнера или клиента, с возможностью самовывоза). До конца года планируют открыть 27 точек такого формата. Это будут большие хабы — по 1,5 тыс. кв. м, чья основная задача — сбор и выдача товаров для b2c- и b2b-клиентов. Кроме того, руководство планирует увеличить число ПВЗ до 500, поскольку покупатели все чаще выбирают товары онлайн и предпочитают самовывоз.

По словам Фоменко, «Ситилинк» долгие годы был в большой степени автономен от головной компании: отдельные менеджмент и P&L (Profit and Loss, доходы и убытки), товарные запасы, инфраструктура и стратегия; но в последние годы это стало избыточным, тяжеловесным и дорогостоящим. Если раньше у «Ситилинка» был отдельный генеральный менеджер, то теперь фактическое управление перешло к гендиректору Merlion, управление логистикой и складами сосредоточено в едином департаменте, а сбытовые каналы — в трех вертикалях, сформированных вокруг ключевых аудиторий: b2c, b2b, партнеры IT-дистрибуции. Это должно предотвратить ситуации, когда дистрибьюторский склад забит, а у ретейлера есть свободные площади, объясняет Фоменко.

По словам гендиректора Merlion, «традиционная модель — пришел в магазин, посмотрел, получил консультацию продавца, пошел домой, подумал, пришел обратно и купил» больше не работает. Теперь покупатели принимают решение «сидя на кресле, через смартфон, компьютер».

Трансформация также затронула управляющую структуру и персонал розницы. «Мы увидели тренд — люди не приходят в «Ситилинк», чтобы выбрать товар в магазине. Отсюда возникает вопрос: нужны ли нам консультанты? Наверное, не нужны. Нужны ли нам специалисты, которые оформляют кредит? Тоже не нужны, потому что можно все сделать на сайте, — рассказал глава Merlion. — У нас были так называемые продавцы-универсалы, которые консультировали, помогали сделать выбор, выдавали товар. Эта функция сейчас практически отмирает. Человек выбирает товар либо через маркетплейсы, либо через сайт, приходит и забирает». Продавцов торгового зала перепрофилировали на выдачу товаров со склада, привел он пример.

В 2022 году «Ситилинк» заявлял, что под его управлением находится порядка 1 тыс. собственных торговых точек. С 2023-го количество собственных магазинов и пунктов выдачи заказов сократилось на 30%. Сейчас у компании более ста полноформатных магазинов и порядка 300 пунктов выдачи заказов. Число последних планируют нарастить до 500. 

В 2023 году «Ситилинк» начал сокращать персонал и число торговых точек. Среди причин указывались падение чистой прибыли почти в три раза за два года (с 2,2 млрд до 800 млн руб.), снижение продаж и сокращение ассортимента. Представители «Ситилинка» объяснили это «естественной убылью» точек продаж и текучкой кадров. При этом по итогам 2024 года выручка «Ситилинка» выросла на 13%, до 150 млрд руб., а чистая прибыль — вдвое, до 1,6 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности компании.

Александр Ситюков Александр Ситюков, Анна Балашова Анна Балашова
Merlion сеть магазинов электроника
