Глава Merlion исключил возвращение Apple доли на российском рынке

Если Apple, Samsung и другие ушедшие из России бренды возобновят прямые поставки, они не смогут вернуть себе долю рынка 2021 года. Их место заняли китайские вендоры, и пользователи от них не откажутся, считает глава Merlion

Олег Фоменко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Даже если Apple, Samsung и другие ушедшие с российского рынка бренды возобновят прямые поставки, прекращенные в 2022 году, возвращения в ситуацию 2021 года не будет. Об этом в интервью РБК заявил Олег Фоменко, гендиректор одного из крупнейших в стране дистрибьюторов электроники и бытовой техники Merlion (также владеет сетью магазинов «Ситилинк»).

Он напомнил, что за несколько последних лет основные позиции на российском рынке заняли китайские производители. «Я слабо представляю, что должно случиться с точки зрения потребителя, чтобы мы все с вами выкинули свои китайские телевизоры, смартфоны, российскую или турецкую бытовую технику. Потребитель прекрасно адаптировался, видит конкурентную борьбу. И средняя цена падает, и ему есть из чего выбирать», — указал Фоменко.

По его словам, китайские бренды «предлагают за меньшие деньги более инновационные продукты». «Cнисходительного отношения к китайским производителям уже нет. Они предлагают сервис, гарантию и зачастую даже больше технологичных решений, чем их именитые конкуренты, даже в своих стандартных моделях. Это позволяет им наращивать долю на рынке», — отметил глава Merlion.

Хотя в деньгах Apple и Samsung в 2025 году все еще остаются лидерами продаж, по продажам в штуках большую долю рынка России заняли китайские Readmi, Tecno, Huawei, Realme. По данным МТС, на рынке смартфонов китайские бренды занимают 81% продаж в штуках и 52% в деньгах. По итогам первого полугодия 2025 года в денежном выражении лидерами рынка были Apple (28%), Samsung (19%), Xiaomi (15%), Tecno (7%) и Realme (6%). В штучном выражении распределение выглядело так: Xiaomi (22%), Realme (14%), Tecno (13%), Samsung (11%) и Apple (8%). Всего с января по июнь этого года в России было продано 11,2 млн смартфонов на сумму 275 млрд руб.

При этом, по словам Фоменко, телефоны стоимостью более 100 тыс. руб. становятся совсем нишевым продуктом. Согласно данным ICMR, доля среднего ценового сегмента в 2025 году увеличилась на 3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с прошлым годом, а сегмент дорогих смартфонов упал более чем на 24 п.п., в том числе из-за сложностей с получением кредитов.

Олег Фоменко также считает, что выход новых смартфонов «перестал быть заметным событием». «Сейчас смартфоны в основном меняют, когда они ломаются или теряются. И это понятно. Новые модели, скорее всего, будут наследовать преимущества и функции предыдущих поколений, откровенно прорывные технологии появляются редко, — рассказал он. — Базовые потребности — потребление контента и игр — обеспечивают смартфоны стоимостью до 20 тыс. руб.».