Глава Merlion заявил о «конце бесконечного роста» продавцов электроники

Глава Merlion заявил о конце бесконечного роста продавцов электроники
Спрос на электронику по итогам года снизится на 10–15%, чего не было в предыдущие кризисы, прогнозирует глава Merlion. Россияне перешли на модель плавного обновления техники, и триггеров для ее хаотичной скупки уже не будет
Олег Фоменко
Олег Фоменко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Спрос на электронику в России в течение 2025 года падал в среднем на 10-15% в рублях без учета инфляции, и четвертый квартал, традиционно показывающий лучшие продажи в году, вряд ли скорректирует тенденцию, рассказал в интервью РБК гендиректор одного из крупнейших в стране дистрибьюторов электроники и бытовой техники Merlion (также владеет сетью магазинов «Ситилинк») Олег Фоменко.

«Жирные годы бесконечного роста рынка электроники, когда следующий год превышал предыдущий, прошли. Рынок изменился вслед за потребителем. Думаю, в электронике не стоит ждать роста в следующем году. Но есть отдельные сегменты, в которые я верю: игровые компьютеры и гаджеты, умные колонки, аксессуары для смартфонов», — сказал он, оговорившись, что сегмент малой бытовой техники может расти, в частности, пылесосы и чайники.

Глава Merlion — РБК: «Люди стали более брендонезависимыми»
Олег Фоменко

По его словам, подобного падения спроса не наблюдалось в предыдущие кризисы. Российский рынок перешел на модель плавного обновления техники, триггеров для потребителей «бежать в магазины и хаотично скупать электронику» уже не будет, считает Фоменко. «Мы помним 2008 год, 2014-й, даже пандемийные года: наблюдался резкий взлет потребительской активности. Люди конвертировали свои сбережения в электронику. Сейчас они хранят сбережения на депозитах. Кроме того, в индустрии долго говорили, что рано или поздно рынок придет к насыщению. Кажется, 2025-й — это тот самый год», — заявил глава Merlion.

По данным аналитиков ICMR («ГФК-Русь»), продажи в категории ноутбуков в деньгах за восемь месяцев 2025 года упали на 17,5%, смартфонов — на 18%, телевизоров — почти на 9%. В крупной бытовой технике падение составило около 5–6% в основных категориях и на 4,5% в целом по категории.

В сентябре на Владивостокском экономическом форуме совладелец и директор группы компаний DNS Дмитрий Алексеев в интервью телеканалу РБК также назвал падение спроса на электронику сильнейшим за последние 30 лет.

