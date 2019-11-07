Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.

«Техкомпания Хуавэй» была зарегистрирована в 2000 году, из доступных в СПАРК данных следует, что размер выручки за 2018 год был рекордом для компании. Как ранее рассказывал источник РБК, близкий к компании, росту этого показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.

Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств. В прошлом году доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» говорит, что общий объем рынка бытовой техники и электроники в России в прошлом году составил 1,5 трлн руб., из которых на мобильную технику (телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним) пришлось порядка 35%. В топ-5 крупнейших брендов на этом рынке, по его словам, входят Samsung, Apple, LG, Huawei/Honor и Sony.

Тем не менее по объему выручки «дочка» Samsung занимает четвертое место в России, уступая сразу трем компаниям, которые также продают смартфоны.

Вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании «Связной» Михаил Комков отметил, что нет информации, какие именно товары входят в выручку каждого юридического лица, согласно данным РСБУ, поэтому сложно дать оценку, почему российская «дочка» лидера рынка по объему выручки уступила сразу нескольким конкурентам. Например, как ранее рассказывал РБК представитель «МегаФона», закупки оборудования могут проводиться не только через российское юрлицо, но и непосредственно через головную компанию — глобальный офис.

Однако, по словам источника РБК на рынке смартфонов, в 2018 году Samsung был лидером всего рынка бытовой техники и электроники в денежном выражении, а Apple была на втором месте.

Как менялись показатели структур иностранных ИТ-компаний в России и почему наш рынок перестал быть им интересным — в материале «РБК Pro».