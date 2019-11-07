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Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Крупнейшей среди российских «дочек» иностранных ИТ-компаний по размеру выручки оказалась структура Apple. Хотя выручка зарубежных игроков продолжает расти, российский рынок остается не приоритетным для них, исключение — Huawei
Apple AAPL $258,83 +0,94% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2018 году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных ИТ-компаний достигла 965 млрд руб., что более чем на 27% выше показателя 2017 года (более точной оценки нет, поскольку часть компаний не раскрывала данные два года назад). Об этом говорится в исследовании аналитического центра TAdviser (есть у РБК).

Apple сохранила позицию лидера: выручка ее «дочки» «Эппл Рус» выросла на 29% и превысила 197 млрд руб. Состав топ-10 игроков остался прежним, но несколько компаний поменялись позициями.

Как считали

TAdviser проанализировала содержащиеся в базе «Контур.Фокус» бухгалтерские отчетности за 2018 год локальных юридических лиц более 100 зарубежных компаний и составила рейтинг крупнейших.

«Дочка» китайской Huawei «Техкомпания Хуавэй» поднялась с третьего на второе место рейтинга. Выручка этой компании в 2018 году достигла 132,3 млрд руб., что на 114% выше, чем в 2017 году. Это лучший показатель роста среди компаний, попавших в рейтинг. В свою очередь, «дочка» LG «ЛГ Электроникс Рус» спустилась со второго на третье место с выручкой в размере 81,8 млрд руб. (на 7% больше, чем в 2017 году).

Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.

«Техкомпания Хуавэй» была зарегистрирована в 2000 году, из доступных в СПАРК данных следует, что размер выручки за 2018 год был рекордом для компании. Как ранее рассказывал источник РБК, близкий к компании, росту этого показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.

Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств. В прошлом году доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» говорит, что общий объем рынка бытовой техники и электроники в России в прошлом году составил 1,5 трлн руб., из которых на мобильную технику (телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним) пришлось порядка 35%. В топ-5 крупнейших брендов на этом рынке, по его словам, входят Samsung, Apple, LG, Huawei/Honor и Sony.

Тем не менее по объему выручки «дочка» Samsung занимает четвертое место в России, уступая сразу трем компаниям, которые также продают смартфоны.

Вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании «Связной» Михаил Комков отметил, что нет информации, какие именно товары входят в выручку каждого юридического лица, согласно данным РСБУ, поэтому сложно дать оценку, почему российская «дочка» лидера рынка по объему выручки уступила сразу нескольким конкурентам. Например, как ранее рассказывал РБК представитель «МегаФона», закупки оборудования могут проводиться не только через российское юрлицо, но и непосредственно через головную компанию — глобальный офис.

Однако, по словам источника РБК на рынке смартфонов, в 2018 году Samsung был лидером всего рынка бытовой техники и электроники в денежном выражении, а Apple была на втором месте.

Как менялись показатели структур иностранных ИТ-компаний в России и почему наш рынок перестал быть им интересным — в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Балашова
Теги: Apple, Huawei, импортозамещение, рейтинг
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