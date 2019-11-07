Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

В 2018 году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных ИТ-компаний достигла 965 млрд руб., что более чем на 27% выше показателя 2017 года (более точной оценки нет, поскольку часть компаний не раскрывала данные два года назад). Об этом говорится в исследовании аналитического центра TAdviser (есть у РБК).
Apple сохранила позицию лидера: выручка ее «дочки» «Эппл Рус» выросла на 29% и превысила 197 млрд руб. Состав топ-10 игроков остался прежним, но несколько компаний поменялись позициями.
Как считали
TAdviser проанализировала содержащиеся в базе «Контур.Фокус» бухгалтерские отчетности за 2018 год локальных юридических лиц более 100 зарубежных компаний и составила рейтинг крупнейших.
«Дочка» китайской Huawei «Техкомпания Хуавэй» поднялась с третьего на второе место рейтинга. Выручка этой компании в 2018 году достигла 132,3 млрд руб., что на 114% выше, чем в 2017 году. Это лучший показатель роста среди компаний, попавших в рейтинг. В свою очередь, «дочка» LG «ЛГ Электроникс Рус» спустилась со второго на третье место с выручкой в размере 81,8 млрд руб. (на 7% больше, чем в 2017 году).