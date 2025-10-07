 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Deloitte заплатит Австралии из-за сделанного с ИИ отчета с ошибками

Deloitte заплатит Австралии из-за сделанного с помощью ИИ отчета с ошибками
Deloitte выплатит ущерб правительству Австралии из-за отчета, составленного с помощью ИИ, в котором нашли ссылки на несуществующих людей и выдуманную цитату. Контракт был заключен на $290 тыс., фирма вернет окончательную оплату
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Аудитор из «Большой четверки» Deloitte согласился частично возместить ущерб правительству Австралии в связи с тем, что в подготовленной консалтинговой компанией с помощью искусственного интеллекта отчете нашли множество ошибок, передает Australian Financial Review (AFR). Сумма выплаты не называется.

Департамент занятости и трудовых отношений (DEWR) заключил семимесячный контракт с Deloitte на проведение проверки национальной Целевой системы соблюдения требований (Targeted Compliance Framework, TCF), которая является частью IT-системы, управляющей социальными выплатами и пособиями по безработице. В июне проект был завершен, его стоимость составила 440 тыс. австралийских долларов (около $290 тыс.).

Окончательный отчет был опубликован в июле, после чего в нем нашли множество ошибок, в том числе академические ссылки на несуществующих людей и выдуманную цитату из решения Федерального суда.

В Албании назначили первого в мире «неподкупного ИИ-министра»
Политика
Фото:e-albania.al

Обновленная версия отчета появилась на сайте DEWR в пятницу, 3 сентября. AFR обратила внимание, что в новой версии удалили более десятка несуществующих ссылок и сносок, переписали список литературы и исправили многочисленные типографические ошибки.

Также в обновленном отчете Deloitte сообщила, что методология «включала использование большой языковой модели на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) (Azure OpenAI GPT — 4o), основанной на цепочке инструментов, лицензированной DEWR и размещенной в сервисе DEWR Azure tenancy». AFR подчеркивало, что в опубликованном в июле отчете информации об использовании ИИ не было.

Представитель DEWR сообщил Business Insider, что Deloitte «подтвердила, что некоторые сноски и ссылки были неверными» в обзоре, и согласилась выплатить окончательную оплату по контракту. При этом он подчеркнул, что изменения в отчете не повлияли на суть проверки или общие рекомендации по системе TCF.

