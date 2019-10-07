Основатель «Русского радио» вышел из своего последнего актива в медиа

Сергей Кожевников, основавший в 1990-х «Русское радио», а затем и Русскую медиагруппу, передал Эмину Агаларову свою долю в их совместном проекте по развитию телеканала «Твой дом». Это был последний актив Кожевникова в медиабизнесе

Сергей Кожевников и Эмин Агаларов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Занимающий, по версии журнала Forbes, 23-ю строчку в рейтинге «Главные российские знаменитости 2019» Эмин Агаларов 3 октября 2019 года увеличил долю в ООО «Хит ТВ» на 50% и стал его единственным учредителем. Ранее 50% в компании принадлежали Сергею Кожевникову.

Сейчас ООО «Хит ТВ» выступает учредителем еженедельника «OK!», о покупке которого Агаларов объявил в июле. Кроме того, эта компания, как ранее сообщал «Коммерсантъ», занимается производством контента для запущенного в 2015 году телеканала «Твой дом». Как СМИ телеканал оформлен на другое юрлицо — ООО «Твой дом ТВ», которое на 100% принадлежит Агаларову.

Сергей Кожевников сообщил РБК, что продал свою долю в ООО «Хит ТВ» Агаларову и тем самым перестал заниматься медиабизнесом. «Перспективы у традиционных медиа с каждым годом будут только ухудшаться. Если я и буду когда-нибудь заниматься медиа, то только проектами в интернете», — пояснил Кожевников. Он не назвал стоимость свой доли в «Хит ТВ».

Чем известен Сергей Кожевников В 1995 году Сергей Кожевников вместе с Сергеем Архиповым и Виталием Богдановым основал «Русское радио» — станцию, которая первой в FM-диапазоне стала транслировать песни исключительно на русском языке. На базе «Русского радио» была создана Русская медиагруппа, в которой по состоянию на 2015 год Кожевникову принадлежало 22% и в которой он занимал должность гендиректора. В 2015 году стало известно о намерении ИФД «Капиталъ» продать свои 78% головного ЗАО «Русская медиагруппа» структурам, связанным с предпринимателем и основателем благотворительного фонда «Федерация» Владимиром Киселевым. Выступавший против сделки Кожевников был уволен с поста гендиректора Русской медиагруппы в августе 2015 года. В феврале 2019 года Кожевников объявил о том, что перестал быть акционером Русской медиагруппы.

Кожевников добавил, что у него остается совместный с Агаларовым ресторанный бизнес: в двух торговых центрах под маркой Vegas им принадлежат заведения Forto Bello.