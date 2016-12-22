Пермская аномалия: почему технологические компании не уезжают с Урала

«Я скорее американский предприниматель, чем российский», — признается Агапитов. Из 13 лет существования Xsolla в России он провел всего четыре. С 2009 года Александр живет в Лос-Анджелесе, США — главный для Xsolla рынок, на который приходится 25% выручки компании. Общий объем доходов Xsolla не раскрывает. Агапитов лишь уточняет, что в 2017 году показатель вырос на 30%, а в 2018-м увеличивается «чуть быстрее». Россия — лишь 8% доходов компании, выручка российского юрлица компании в 2017 году составила 6 млрд руб. «Наши клиенты — разработчики игр, а не пользователи. В России успешных игровых проектов не так много», — констатирует бизнесмен.

Но Пермь остается главным центром разработки Xsolla. Если в Лос-Анджелесе в компании работают 50 человек, в Сеуле — 10, то в пермском офисе — 200. «В России лучшие программисты, хотя зарплаты у них по сравнению с американскими коллегами ниже», — не скупится Агапитов на комплименты. Чтобы нивелировать эту разницу и вдохновить подчиненных, Александр создает максимально комфортные условия труда.

Пермский офис Xsolla ничем не уступает рабочим пространствам корпораций масштаба Google и «Яндекса». Расположен он в центре города, на Комсомольском проспекте — Компросе, как говорят местные. Xsolla занимает 2,5 тыс. кв. м на трех этажах современного бизнес-центра, вокруг десятки кафе и магазинов. «Мы часто направляем сюда американцев. Они с удовольствием ездят и говорят, что научились чему-то новому», — заверяет Агапитов.

Для журнала РБК компания организует экскурсию по офису, которую проводит директор административного отдела Надежда Тупикина. Свои обязанности она описывает как «тотальную заботу». Каждый день в десять утра сотрудников ждет завтрак, в течение дня — закуски и напитки. Повсюду расставлены контейнеры для сбора пластика, комнатные растения, развешены картины и плакаты. «Это было первое, что я заказала в офис», — показывает Тупикина на «ростовое» зеркало в одном из коридоров.