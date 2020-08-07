Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд

Глава Facebook впервые вошел в число людей, чье состояние равно или превышает $100 млрд. Кроме него такими людьми являются Билл Гейтс и Джефф Безос

Марк Цукерберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило $100 млрд, увеличившись на фоне полноценного запуска сервиса Reels, аналога TikTok, сообщает Bloomberg.

Кроме Цукерберга, по данным Bloomberg, состоянием больше $100 млрд обладают только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).

Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes на 08:03 мск, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья ($104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.

В среду, 5 августа, Instagram, который принадлежит Facebook, объявил о запуске сервиса Reels, позволяющего создавать короткие 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями.