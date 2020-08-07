Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд
Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило $100 млрд, увеличившись на фоне полноценного запуска сервиса Reels, аналога TikTok, сообщает Bloomberg.
Кроме Цукерберга, по данным Bloomberg, состоянием больше $100 млрд обладают только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).
Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes на 08:03 мск, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья ($104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.
В среду, 5 августа, Instagram, который принадлежит Facebook, объявил о запуске сервиса Reels, позволяющего создавать короткие 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями.