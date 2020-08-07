Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,04 (-0,24) Инвестиции, 06 авг, 12:33
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,62 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 12:33
Woman Who Matters: Анна Рудакова — о работе, воспитании детей и комфорте РБК Стиль и Поклонная 9, 10:07 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 августа Общество, 10:05 Онищенко допустил возможность одновременно заболеть COVID-19 и гриппом Общество, 10:03 РБК Pro: кадровая халатность. Как компании упускают кандидатов из-за лени Pro, 10:02 Журналист сообщил об исках экс-тренеров «Куньлуня» к китайскому клубу КХЛ Спорт, 10:02 Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд Технологии и медиа, 09:47 Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию РБК и Сбербанк, 09:38 Количество проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 30 млн Общество, 09:34 НАК показал видео ликвидации боевиков в Ингушетии Общество, 09:21 Не просто имя: что нужно знать бизнесу про товарный знак Pro, 09:02 «Вашингтон» Овечкина лишился первого посева в плей-офф после проигрыша Спорт, 09:00 Land Cruiser 300, Mercedes W223, BMW X8: все подробности о новинках Авто, 09:00 Москва упростила получение 12 госуслуг в земельно-имущественной сфере Недвижимость, 08:54 Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших Общество, 08:41
Технологии и медиа ,  
0 

Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд

Глава Facebook впервые вошел в число людей, чье состояние равно или превышает $100 млрд. Кроме него такими людьми являются Билл Гейтс и Джефф Безос
Facebook FB $262,6 -0,91% Купить
Apple AAPL $452,32 -0,92% Купить
Alphabet GOOGL $1 500,24 -0,28% Купить
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило $100 млрд, увеличившись на фоне полноценного запуска сервиса Reels, аналога TikTok, сообщает Bloomberg.

Кроме Цукерберга, по данным Bloomberg, состоянием больше $100 млрд обладают только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).

Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes на 08:03 мск, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья ($104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.

В среду, 5 августа, Instagram, который принадлежит Facebook, объявил о запуске сервиса Reels, позволяющего создавать короткие 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями.

Apple, Google и Facebook допросили об «уничтожении конкурентов». Главное
Технологии и медиа
Фото: Mandel Ngan / AP

Reels является аналогом китайского TikTok. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие гражданам страны иметь какие-либо дела с компаниями, владеющими китайским сервисом. Также власти потребовали от американских магазинов убрать приложение из продажи. В Вашингтоне опасаются, что с его помощью Пекин сможет собирать данные американцев и использовать их в шпионских целях, а также распространять дезинформацию.

Текущий год позволил владельцам крупнейших технологических компаний получать значительный доход, так как из-за пандемии коронавируса люди все больше времени проводят в интернете, пишет Bloomberg. Так, с начала года Цукерберг заработал около $22 млрд, а Безос — более $75 млрд.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Рыночная оценка пяти крупнейших технологических компаний — Apple, Amazon, материнской компании Google Alphabet, Facebook и Microsoft — сейчас эквивалентна примерно 30% американского ВВП, отмечает издание. Этот показатель вырос вдвое с конца 2018 года.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Facebook, Марк Цукерберг, благосостояние
Материалы по теме
Цукерберг потерял $7,2 млрд на фоне отказа компаний от рекламы в соцсетях
Технологии и медиа
Бывшая жена Безоса пожертвовала $1,7 млрд на благотворительность
Бизнес
Владеющая китайскими соцсетями Tencent обогнала Facebook по капитализации
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter