В столичном FM-диапазоне нашли возможность для запуска новой радиостанции

В переполненном столичном FM-диапазоне, где уже вещают более 50 радиостанций, может появиться еще одна частота — 101,5 МГц. Ее владелец сэкономит миллионы долларов на запуске нового радио

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ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело госзакупку на «поставку устройств сложения для радиовещательных передатчиков». Партнер ФГУПа должен поставить на Останкинскую телебашню два «устройства сложения» для радиовещательных передатчиков 101,5 МГц и 101,8 МГц, следует из технического задания.

Закупка проводится в рамках «эксперимента для определения возможностей оптимизации частотного спектра в Москве и Московской области», сообщили РБК в пресс-службе ФГУПа, не ответив на дополнительные вопросы.

С большей долей вероятности в столичном FM-диапазоне появится еще одна частота — 101,5 МГц, объяснили смысл закупки три специалиста в области радиовещания. Сейчас в столичном FM-диапазоне на частоте 101,2 МГц вещает принадлежащее Русской медиагруппе DFM, далее, на частоте 101,7 МГц, работает «Наше радио», входящее в «Мультимедиа Холдинг» сенатора от Курской области Виталия Богданова.

РТРС, по словам собеседников РБК, намерен высвободить для радиовещания частоту 101,5 МГц, но для этого придется «подвинуть» со 101,7 на 101,8 МГц частоту «Нашего радио». А вещательный передатчик для «Нашего радио» в этом случае надо будет перенести из Хорошево-Мневников, где он установлен сейчас, на Останкинскую башню.

Представитель «Мультимедиа Холдинга» не ответил на вопрос РБК о возможном изменении столичной частоты «Нашего радио». «Все радиостанции во время проведения эксперимента будут работать в штатном режиме», — говорится в ответе РТРС.

Лоббировать появление в Москве новой FM‑частоты можно только при очень мощном административном ресурсе, указывает топ-менеджер одного из радиохолдингов. Кто заинтересован в частоте 101,5 МГц, собеседники РБК не знают.

Роскомнадзор, как сообщили в его пресс-службе, располагает информацией о проведении со стороны РТРС работ «с целью определения возможностей по оптимизации радиочастотного спектра». Возможные варианты решений, в том числе связанные с проведением конкурсов, могут быть рассмотрены только после анализа результатов работ РТРС, констатируют в ведомстве.

Исключение для Расторгуева

До 2015 года считалось, что столичный FM-диапазон переполнен, в нем уже вещает около 50 станций и уже технически выделить новую частоту для радиовещания невозможно. Последние доступные FM-частоты — 93,6МГц, 96 МГц, 96,6 МГц и 99,2 МГц — в Москве были разыграны на конкурсах в 2007 году. Сейчас на них вещают соответственно «Коммерсантъ FM», «Дорожное радио» (Европейская медиагруппа), «Детское радио» («Газпром-Медиа») и «Радио Орфей».

Но в феврале 2015 года Роскомнадзор неожиданно объявил конкурс на новую столичную частоту 105 MГц. Для этого пришлось «подвинуть» с 105,2 на 105,3 МГц частоту принадлежащего московскому правительству англоязычного радио Moscow FM (сейчас — Capital FM).

К претендентам на новую FM-частоту у Роскомнадзора было только одно требование: у радио должна была быть литературная концепция. К тому времени такая станция — «Радио Книга» — уже вещала в Волгограде. Перед конкурсом основными ее владельцами стали солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и его сын. Управляющая «Радио Книгой» компания оказалась единственным претендентом на частоту. Вещание «Радио Книги» в Москве началось весной 2016 года.

Размер единовременной платы за возможность начать вещание в Москве Роскомнадзор определил для владельца частоты 105 МГц в 31,08 млн руб., или $512 тыс. по курсу ЦБ на день объявления конкурса. Рыночная же стоимость столичной FM-частоты в 2015 году оценивалась в $8–12 млн.

Эти расценки актуальны и для 2018 года, признает руководитель одного из радиохолдингов. По его словам, последние сделки по покупке частот в Москве прошли в этом ценовом диапазоне. Осенью 2015 года топ-менеджеры и совладельцы Уральской горно-металлургической компании купили у Европейской медиагруппы частоту, на которой затем было запущено «Новое радио», а в 2018 году Эмин Агаларов, как сообщал «Коммерсантъ», выкупил у «Мультимедиа Холдинга» частоту 100,5 МГц, на которой заработало «Радио Жара».