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В США ракета-носитель Minotaur II взорвалась при испытаниях

Фото: NASA
Фото: NASA

Американская ракета-носитель Minotaur II взорвалась при плановых испытаниях на авиабазе «Ванденберг» в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте базы.

Взрыв ракеты произошел спустя 11 секунд после запуска в 23:01 в среду (7 июля 09:01 мск). Как заявили представители авиабазы, на ракете не было установлено никаких снарядов. Обломки ракеты упали на территорию рядом с местом запуска.

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Фото:Gene Blevins / Reuters

В результате инцидента никто не пострадал. Однако на территории авиабазы произошел пожар. Его потушили экстренные службы.

В сентябре прошлого года на базе «Ванденберг» дистанционно прервали запуск ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace, первое испытание которой ранее также закончилось взрывом. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги
ракета-носитель США авиабаза Минобороны США
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