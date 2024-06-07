Глава КАМАЗа рассказал о проблеме скучающих в беспилотниках водителей

На беспилотнике 3-го уровня водитель обязан контролировать дорогу, его руки должны быть на руле, хотя он может его сильно не держать, сказал гендиректор КАМАЗа. Он полагает, что водителя такого грузовика необходимо чем-то занять

Беспилотный магистральный тягач «КАМАЗ» (Фото: ПАО «КАМАЗ»)

Водителю в беспилотном грузовике третьего уровня становится скучно, рассказал в интервью РБК гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На мероприятие глава компании приехал сам, за рулем тягача-беспилотника, который был создан на базе магистрального КАМАЗ-54901. Когогин проехал часть участка трассы М-11 — из Бологого на севере Тверской области до Санкт-Петербурга.

«К третьему часу пути, когда мы закончили обсуждать все связанные с автомобилем производственные вопросы, я начал приходить в сонное состояние», — отметил он.

По словам Когогина, на вопрос, что делать водителю в беспилотнике третьего уровня, нет ответа. «На четвертой стадии он имеет право смотреть телевизор, читать книгу, но на третьей он обязан контролировать дорогу: он может не держать сильно руль, но руки должны быть на руле», — уточнил гендиректор.

Согласно классификации американского Общества автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers), существует шесть уровней автономности машин, среди них: 0 — полный контроль за управлением со стороны человека; 3 — управление системой, но с периодическим вмешательством водителя; 4 — машина автономна, с возможностью работы в более сложных дорожных ситуациях без человеческого вмешательства; 5 — участие человека не требуется совсем.

Когогин полагает, что необходимо чем-то занять водителя такого грузовика — «в законодательстве что-то поправить или придумать «фишки» какие-то: что человек слушает, пусть язык учит».

По его словам, для запуска автомобиля с четвертым уровнем автономности необходимо сделать конструкцию с резервированием всех функций — это связано с повышением надежности, что дает удорожание машины на 5 млн руб. в ценах и параметрах 2023 года. Вопрос о конкуренции беспилотников возникнет, когда будет переход на выпуск машин пятого уровня — когда из стоимости и производства, и эксплуатации «улетают» и водитель, и кабина, полагает Когогин. Однако он подчеркнул, что пока время для этого не пришло.

С 2022 года на М-11 действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) — в течение трех лет на ней тестируются беспилотники. В эксперименте сейчас участвует шесть компаний: помимо КАМАЗа, к примеру, X5 Logistics и «Магнит».

В конце мая замминистра транспорта Дмитрий Баканов говорил, что эксперимент по беспилотным грузоперевозкам планируется расширить к 2026 году на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД. Так, с лета 2023 года беспилотные грузовики перевезли 220 тыс. куб. м грузов и проехали суммарно 2 млн км. Когогин отметил, что для продвижения такого проекта необходимо соответствие не только машины, но и дороги.