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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

Глава КАМАЗа рассказал о проблеме скучающих в беспилотниках водителей

Сергей Когогин: водителю в беспилотной машине 3-го уровня становится скучно
Сюжет
ПМЭФ-2024
На беспилотнике 3-го уровня водитель обязан контролировать дорогу, его руки должны быть на руле, хотя он может его сильно не держать, сказал гендиректор КАМАЗа. Он полагает, что водителя такого грузовика необходимо чем-то занять
Беспилотный магистральный тягач &laquo;КАМАЗ&raquo;
Беспилотный магистральный тягач «КАМАЗ» (Фото: ПАО «КАМАЗ»)

Водителю в беспилотном грузовике третьего уровня становится скучно, рассказал в интервью РБК гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На мероприятие глава компании приехал сам, за рулем тягача-беспилотника, который был создан на базе магистрального КАМАЗ-54901. Когогин проехал часть участка трассы М-11 — из Бологого на севере Тверской области до Санкт-Петербурга.

«К третьему часу пути, когда мы закончили обсуждать все связанные с автомобилем производственные вопросы, я начал приходить в сонное состояние», — отметил он.

По словам Когогина, на вопрос, что делать водителю в беспилотнике третьего уровня, нет ответа. «На четвертой стадии он имеет право смотреть телевизор, читать книгу, но на третьей он обязан контролировать дорогу: он может не держать сильно руль, но руки должны быть на руле», — уточнил гендиректор.

Согласно классификации американского Общества автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers), существует шесть уровней автономности машин, среди них:

0 — полный контроль за управлением со стороны человека;

3 — управление системой, но с периодическим вмешательством водителя;

4 — машина автономна, с возможностью работы в более сложных дорожных ситуациях без человеческого вмешательства;

5 — участие человека не требуется совсем.

Глава КАМАЗа — РБК: «В машине стало скучно»
Бизнес
Сергей Когогин в кабине беспилотного магистрального тягача &laquo;КАМАЗ&raquo;

Когогин полагает, что необходимо чем-то занять водителя такого грузовика — «в законодательстве что-то поправить или придумать «фишки» какие-то: что человек слушает, пусть язык учит».

По его словам, для запуска автомобиля с четвертым уровнем автономности необходимо сделать конструкцию с резервированием всех функций — это связано с повышением надежности, что дает удорожание машины на 5 млн руб. в ценах и параметрах 2023 года. Вопрос о конкуренции беспилотников возникнет, когда будет переход на выпуск машин пятого уровня — когда из стоимости и производства, и эксплуатации «улетают» и водитель, и кабина, полагает Когогин. Однако он подчеркнул, что пока время для этого не пришло.

С 2022 года на М-11 действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) — в течение трех лет на ней тестируются беспилотники. В эксперименте сейчас участвует шесть компаний: помимо КАМАЗа, к примеру, X5 Logistics и «Магнит».

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Мнение
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В конце мая замминистра транспорта Дмитрий Баканов говорил, что эксперимент по беспилотным грузоперевозкам планируется расширить к 2026 году на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД. Так, с лета 2023 года беспилотные грузовики перевезли 220 тыс. куб. м грузов и проехали суммарно 2 млн км. Когогин отметил, что для продвижения такого проекта необходимо соответствие не только машины, но и дороги.

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Теги
Георгий Смирнов, Петр Канаев Петр Канаев, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
КАМАЗ беспилотный КамАЗ грузовики ПМЭФ
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