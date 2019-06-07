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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Джефф Безос в шутку допустил появление Amazon на Луне
Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос объяснил, что освоение космоса необходимо для того, чтобы «спасти Землю»
Джефф Безос (Фото: John Locher / Reuters)

Глава и основатель Amazon, а также владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос счел хорошим вопрос о том, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon. Разговор об этом зашел на конференции Re:MARS в Лас-Вегасе, которую организовала компания Amazon, сообщает телеканал CNBC.

Безос выступал на конференции в ее завершающий день. Ведущий поинтересовался у него: «Как вы думаете, у нас когда-нибудь появятся пункты выдачи Amazon на Луне?»

«Это очень хороший вопрос. Я никогда не задумывался об этом. Мы начнем поставлять жидкий водород и жидкий кислород. Это будет очень маленький выбор, но зато очень важный», — ответил Безос не без иронии, замечает телеканал.

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Поинтересовался ведущий и о том, почему его Blue Origin сосредоточена на исследованиях Луны. «Причина, по которой мы летим в космос, на мой взгляд, заключается в том, чтобы спасти Землю», — сказал Безос. Он добавил, что вряд ли то, о чем он говорит, произойдет при его жизни, но он рассчитывает, что будущим поколениям человечества необходимо вывести тяжелую промышленность за пределы Земли.

Делать прогнозы на будущее Безос отказался. «Прогнозы на десятилетний период трудно сделать, и часто они ошибочны. Единственная хорошая вещь — никто не ходит и не проверяет», — сказал он.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Джефф Безос, Amazon, Луна, космос, Blue Origin
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