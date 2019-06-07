Джефф Безос в шутку допустил появление Amazon на Луне

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос объяснил, что освоение космоса необходимо для того, чтобы «спасти Землю»

Джефф Безос (Фото: John Locher / Reuters)

Глава и основатель Amazon, а также владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос счел хорошим вопрос о том, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon. Разговор об этом зашел на конференции Re:MARS в Лас-Вегасе, которую организовала компания Amazon, сообщает телеканал CNBC.

Безос выступал на конференции в ее завершающий день. Ведущий поинтересовался у него: «Как вы думаете, у нас когда-нибудь появятся пункты выдачи Amazon на Луне?»

«Это очень хороший вопрос. Я никогда не задумывался об этом. Мы начнем поставлять жидкий водород и жидкий кислород. Это будет очень маленький выбор, но зато очень важный», — ответил Безос не без иронии, замечает телеканал.

Поинтересовался ведущий и о том, почему его Blue Origin сосредоточена на исследованиях Луны. «Причина, по которой мы летим в космос, на мой взгляд, заключается в том, чтобы спасти Землю», — сказал Безос. Он добавил, что вряд ли то, о чем он говорит, произойдет при его жизни, но он рассчитывает, что будущим поколениям человечества необходимо вывести тяжелую промышленность за пределы Земли.