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Вырыпаев заявил об увольнении из «Okko театра» из-за отношений с властью

Генпродюсер проекта, который был запущен год назад, заявил о его возможном закрытии и своем увольнении. Причиной тому драматург назвал непростые отношения с властями. В Okko заявили, что проект «переосмысляет контентную стратегию»
Иван Вырыпае
Иван Вырыпае (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер и сценарист Иван Вырыпаев в рамках международной серии лекций-завтраков Creative Mornings сообщил о вероятном закрытии проекта «Okko театр», генеральным продюсером которого он является.

«Я, друзья, нахожусь в очень сложной ситуации по отношению к «Okko театру», в связи со всеми моими политическими деятелями (sic!) меня отовсюду увольняют, в том числе и из «Okko театра». «Okko театр» у нас, скорее всего, закрывается также, как и все остальные мои деятельности. Проект был ничего, интересный», — заявил Вырыпаев.

По его словам, у этого проекта будущего нет, а идея заключалась в том, что спектакли проходят в офлайн-режиме на сцене, а затем с этими же актерами должны были выходить киноверсии спектаклей. Как сказал драматург, этот жанр отличается от спектаклей, которые сняли на камеру, а затем показывают в видеоформате. «Это означает, что вы делаете специальный фильм, <...> специально сделанный для кино, но там просто нет натуры. То есть там нет воздуха, там нет деревьев настоящих, это все происходит как в театре, но специально снято», — пояснил он.

Режиссер Вырыпаев опубликовал письмо в поддержку Серебренникова
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По мнению Вырыпаева, Okko является слишком «большой корпорацией» для того, чтобы делать подобные проекты. «Там очень сложная система бюрократическая, а вот чтобы этим заниматься, нужно отдельную платформу иметь», — отметил актер.

Как рассказал Вырыпаев, у него все меньше и меньше связей с российским государством. «В смысле, с властью я вообще поссорился, поэтому как бы с Министерством культуры тоже. Поэтому мне рассчитывать особо не на кого и, в общем, должен рассчитывать на себя, чтобы делать какие-то проекты», — заключил он.

В августе 2017 года Вырыпаев обратился с открытым письмом в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова (в июне прошлого года его признали виновным в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа». Он получил три года условно, также суд обязал его выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Он не стал обжаловать приговор). В своем письме Вырыпаев призвал всех деятелей российской культуры отказать в какой-либо поддержке президенту России Владимиру Путину. Обращаясь к коллегам, Вырыпаев заявил, что арест Серебренникова «снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией».

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В пресс-службе мультимедийного сервиса Okko сообщили РБК, что Вырыпаева не увольняют. «Компания сотрудничает со многими деятелями искусства на проектной основе, и на данный момент сервис переосмысляет контентную стратегию. Компания продолжит развивать «Okko театр» и постепенно будет анонсировать новые проекты», — говорится в сообщении.

Онлайн-кинотеатр Okko инвестирует в платформу для вертикальных сериалов
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Фото:Онлайн-кинотеатр Okko / Facebook

Проект «Okko театр» был запущен год назад, а создателем идеи стал Александр Мамут, владелец платформы Okko (принадлежит компании Rambler). В интервью Forbes Вырыпаев рассказывал, что «Оkko театр» — это театральная онлайн-платформа, где должны показывать спектакли и в сети, и на сцене. «На платформе появится специальная кнопка «Okko театр»: и образовательная программа, и спектакли, и какие-то документальные фильмы. Но проектов будет немного. Мы действуем от обратного принципа онлайн-кинотеатров: у нас мало контента, и весь он индивидуальный», — говорил он.

В январе прошлого года пресс-служба «Okko театра» сообщала, что проект рассчитан минимум на три года. Инвесторами стали Rambler в лице главного акционера Александра Мамута и Сбербанк.

Авторы
Михаил Юшков, Елизавета Ефимович
Иван Вырыпаев Okko театр
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