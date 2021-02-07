Вырыпаев заявил об увольнении из «Okko театра» из-за отношений с властью

Генпродюсер проекта, который был запущен год назад, заявил о его возможном закрытии и своем увольнении. Причиной тому драматург назвал непростые отношения с властями. В Okko заявили, что проект «переосмысляет контентную стратегию»

Иван Вырыпае (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер и сценарист Иван Вырыпаев в рамках международной серии лекций-завтраков Creative Mornings сообщил о вероятном закрытии проекта «Okko театр», генеральным продюсером которого он является.

«Я, друзья, нахожусь в очень сложной ситуации по отношению к «Okko театру», в связи со всеми моими политическими деятелями (sic!) меня отовсюду увольняют, в том числе и из «Okko театра». «Okko театр» у нас, скорее всего, закрывается также, как и все остальные мои деятельности. Проект был ничего, интересный», — заявил Вырыпаев.

По его словам, у этого проекта будущего нет, а идея заключалась в том, что спектакли проходят в офлайн-режиме на сцене, а затем с этими же актерами должны были выходить киноверсии спектаклей. Как сказал драматург, этот жанр отличается от спектаклей, которые сняли на камеру, а затем показывают в видеоформате. «Это означает, что вы делаете специальный фильм, <...> специально сделанный для кино, но там просто нет натуры. То есть там нет воздуха, там нет деревьев настоящих, это все происходит как в театре, но специально снято», — пояснил он.

По мнению Вырыпаева, Okko является слишком «большой корпорацией» для того, чтобы делать подобные проекты. «Там очень сложная система бюрократическая, а вот чтобы этим заниматься, нужно отдельную платформу иметь», — отметил актер.