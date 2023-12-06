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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» оценил эффект от внедрения ИИ в экономике в 7 трлн руб.

Внедрение ИИ сможет помочь бизнесу снизить издержки и увеличить выручку, отметили в «Яндексе». Путин призывал развивать технологии ИИ, но и следить за обеспечением их безопасности
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

К 2028 году экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) может составить до 6,9 трлн руб., заявил на конференции YaTalks директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк, передает «Прайм».

«Такой эффект может быть достигнут благодаря внедрению ИИ в бизнес-процессы предприятий за счет увеличения их выручки и снижения издержек», — сказал он. Данные Масюк привел из совместного исследования «Яндекса» и компании «Яков и партнеры» (бывшая MсKincеy).

По его словам, объем рынка решений для бизнеса на основе технологий ИИ в 2028 году может превысить 550 млрд руб.

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Технологии и медиа
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В сентябре эффект от внедрения ИИ оценил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он указывал, что массовое использование технологии при максимальных инвестициях за пять лет может привести к получению «11,2 трлн руб. накопительным итогом к 2030 году».

Президент Владимир Путин в ноябре на посвященной ИИ конференции говорил, что в России за последние годы в полтора раза было расширено использование решений в области ИИ. Он отмечал, что повсеместное внедрение таких технологий позволит сформировать «современную человекоцентричную социальную сферу» и укрепить научно-технический и производственный потенциалы страны.

6 декабря глава «Сбера» Герман Греф рассказал, что компания в 2024–2026 годах собирается перейти на человекоцентричную бизнес-модель и развивать ИИ. По его словам, «Сбер» хочет достичь цели, когда «подавляющее большинство» решений будут приниматься автоматически на базе ИИ, а в ручном режиме останется решение только самых сложных операций.

Греф рассказал, что с помощью ИИ «Сбер» переведет «большинство решений в онлайн», создаст умного AI-помощника для клиентов, а также «демократизирует технологии».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
искусственный интеллект Яндекс

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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