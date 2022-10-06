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«Интеррос» Потанина инвестировал в сервис BestDoctor

Сервис BestDoctor привлек ₽1 млрд от «Интерроса» Владимира Потанина и других инвесторов
Сервис BestDoctor привлек ₽1 млрд от группы российских инвесторов и заключил стратегическое партнерство с компанией «Интеррос». В дальнейшем группа сможет получить миноритарный пакет акций стартапа
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владельцы сервиса корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor ведут переговоры о продаже доли структурам Владимира Потанина, рассказали РБК три источника на рынке медицинских технологий (medtech). Как уточнил РБК представитель компании, они привлекают около 1 млрд руб. от «группы российских инвесторов» и заключили стратегическое соглашение о партнерстве с компанией «Интеррос» Владимира Потанина. Согласно условиям, в дальнейшем «Интеррос» получит неконтролирующий пакет акций BestDoctor (его точный размер не раскрывается) и возможность ввести своего представителя в совет директоров.

Привлеченные средства компания планирует направить на расширение своего ДМС-продукта и развитие линейки страховых сервисов под брендом BestInsure — страхование критических заболеваний, имущества и пр. Гендиректор «Интеррос» Сергей Батехин, рассчитывает, что в результате партнерства BestDoctor займет лидирующие позиции на рынке ДМС и на страховом рынке, и что сервисы и компетенции компании будут дополнены технологиями других компаний группы «Интеррос».

Как развивался BestDoctor

BestDoctor был основан в 2015 году бывшими однокурсниками по факультету фундаментальной медицины МГУ Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым. BestDoctor — технологический сервис добровольного медицинского страхования (ДМС) для компаний. Среди его клиентов «МегаФон», АФК «Система», онлайн-кинотеатр «Иви», РБК, МТС Банк, Aviasales, «Самокат» и др. У платформы 280 тыс. пользователей, сервис предлагает медицинские услуги по полису ДМС от 18 тыс. клиник по России. По данным СПАРК, 100% головного юрлица BestDoctor ООО «Бестдоктор» принадлежит кипрской компании Rafulia Holding Limited. Выручка компании в 2021 году — 227,4 млн руб., чистый убыток — 849,1 млн руб.

Нынешний раунд инвестиций — не первый со стороны структур «Интерроса». Летом прошлого года BestDoctor привлек $26 млн от фонда Winter Capital Partners (его основным инвестором является группа Потанина), а также шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa. За счет этих средств была создана платформа по управлению здоровьем, объединившая все сервисы BestDoctor. Осенью прошлого года BestDoctor собирался приобрести страховую компанию «Резерв» у банкира Игоря Кима. Как объясняли эксперты, покупка лицензии страховой компании укрепит позиции BestDoctor на этом рынке, поскольку без лицензии компания выступает только посредником между клиентом и медицинской организацией, привлекает клиентов, согласовывает назначения, оплачивает медицинские услуги. Согласно данным СПАРК, сделка была закрыта в феврале этого года.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, в прошлом раунде оценка BestDoctor могла составить $90 млн. «Если сделка произошла по прошлой оценке проекта, то будущая доля «Интерроса» составит около 20%, — рассуждает Суверов. — Сделка показывает, что рынок жив и есть позитивная тенденция на восстановление интереса к технологическим активам».

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По мнению вице-президента Advance Capital Артура Шубаева, нынешняя сделка должна была проходить по оценке раунда, в котором участвовал Winter Capital. При этом участие в нынешнем раунде именно группы «Интеррос» он назвал логичным: если Winter Capital финансовый инвестор, то у «Интеррос» есть ряд синергетичных активов, на базе которых BestDoctor сможет построить одного из лидеров страхового рынка. Кроме того, это позитивный сигнал с точки зрения поддержки инвестором своей портфельной компании в непростой экономической ситуации, отметил Шубаев.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
медицинское страхование BestDoctor Инвестиции раунд
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