Билл Гейтс оценил шансы на апокалипсис из-за искусственного интеллекта

Пока что ИИ не грозит уничтожением человечества, хотя риски его использования злоумышленниками есть, уверен Билл Гейтс. Рост числа фейков тоже не является приямой угрозой от ИИ: люди и без него способны «писать всякую чушь»

Билл Гейтс (Фото: Jamie McCarthy / Getty Images)

Рост производительности искусственного интеллекта — это скорее хорошая новость, хотя он и может нести определенные угрозы. Так основатель Microsoft Билл Гейтс ответил на вопрос The Verge, не беспокоит ли его, что ИИ «уничтожит мир».

В интервью Гейтс рассказал, что сам часто использует инструменты ИИ в повседневной жизни. «ChatGPT — отличный способ получить объяснение по конкретным вопросам. Я часто пишу, и это огромная помощь в написании текстов», — сказал Гейтс. Наиболее часто используемой им функцией с ИИ Гейтс назвал создание краткого отчета о встрече, интегрированную в сервис Microsoft Teams.

В ближайшее время перспективы развития ИИ Гейтс оценивает оптимистично, поскольку он дает новые возможности для образования и здравоохранения. Однако в долгосрочной перспективе Гейтс не исключил и использование ИИ во вредоносных целях. «По мере того, как он становится все более мощным... вы знаете, поскольку его используют и плохие парни, могут возникнуть проблемы. Но в целом я считаю, что это полезная вещь, и нам просто нужно правильно ее развивать», — считает Гейтс.

Основатель Microsoft усомнился в том, что развитие генеративного искусственного интеллекта, подобного ChatGPT, увеличит число фейковых новостей, если не считать угрозы дипфейков. «Люди могут и сами напечатать дезинформацию в текстовом редакторе. Им, знаете ли, не нужен ИИ, чтобы писать всякую чушь», — считает Гейтс.

Весной 2023 года на фоне всплеска развития инструментов ИИ было опубликовано открытое письмо экспертов и представителей IT-отрасли, которые предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией». Они призвали все ИИ-лаборатории прекратить обучение систем мощнее GPT-4 минимум на полгода, пока не будут созданы общие протоколы безопасности; в обращении говорилось, что если это не удастся сделать быстро, власти «должны вмешаться и ввести мораторий». В числе авторов письма был миллиардер Илон Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк.