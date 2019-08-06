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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+8,15%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+22,02%) прогноз Cowen к 31.07.20
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У части пользователей «ВКонтакте» отключили показ числа лайков и репостов
Разработчики социальной сети «ВКонтакте» перестали показывать небольшой части пользователей число лайков и репостов под сообщениями в ленте. Ранее о тестировании аналогичного подхода объявил Instagram
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует разные варианты отображения социальных кнопок под публикациями в ленте новостей. Об этом РБК сообщил Андрей Законов, директор по росту и исследованиям «ВКонтакте».

«Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов — лайки и репосты без счетчиков», — сказал он.

По словам Законова, в последние годы отношение к лайкам в соцсетях изменилось. «Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей», — пояснил он.

В социальной сети изучат метрики и обратную связь от пользователей и будут делать выводы на их основании, добавил Законов. «Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», — сказал он.

Ранее на то, что под некоторыми публикациями в соцсети перестали показывать число поставленных лайков, обратили внимание пользователи, писал vc.ru.

Технологии и медиа
Instagram отказался от числа лайков под постами пользователей семи стран

Ограничение отображения количества лайков — уже не новшество для социальных сетей. В середине июля Instagram сообщил о запуске такой экспериментальной функции для пользователей из ряда стран, например из Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. Также пользователи не видят количество просмотров видеозаписей. Необходимость введения такой функции администраторы соцсети объясняли тем, что пользователи должны сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми они делятся друг с другом, а не на том, сколько лайков они получают.

Авторы: Наталья Демченко, Анна Балашова, Анна Трунина
Теги: «ВКонтакте», репост, лайки
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