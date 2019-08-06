У части пользователей «ВКонтакте» отключили показ числа лайков и репостов

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует разные варианты отображения социальных кнопок под публикациями в ленте новостей. Об этом РБК сообщил Андрей Законов, директор по росту и исследованиям «ВКонтакте».
«Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов — лайки и репосты без счетчиков», — сказал он.
По словам Законова, в последние годы отношение к лайкам в соцсетях изменилось. «Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей», — пояснил он.
В социальной сети изучат метрики и обратную связь от пользователей и будут делать выводы на их основании, добавил Законов. «Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», — сказал он.
Ранее на то, что под некоторыми публикациями в соцсети перестали показывать число поставленных лайков, обратили внимание пользователи, писал vc.ru.