Пользователям смартфонов Samsung предложили купить бесплатное обновление

Авторы приложения утверждают, что хотели лишь помочь владельцам смартфонов

Фото: Ahn Young-joon / AP

В Google Play появилось обновление для смартфонов Samsung, которое скачали более 10 млн пользователей, сообщает Forbes. Эксперты компании CSIS Security Group выяснили, что его в магазине разместили люди, которые решили продать бесплатную программу.

Суть заключается в том, что пользователь скачивает приложение Updates for Samsung и попадает после этого на рекламный сайт. Там действительно можно получить обновление, однако бесплатно это сделать практически невозможно, поскольку загрузка может занять не менее четырех часов. Чтобы ускорить процесс, создатели приложения предлагают заплатить $34,99.

Представитель CSIS указывает, что авторы приложения просят пользователя ввести данные своей кредитной карты, то есть оплата не идет через официальный сервис Google Play.

Он также сообщил, что пользователь за потраченные деньги действительно может получить обновление для смартфона, которое на самом деле является бесплатным, если скачивать его непосредственно через внутренние настройки аппарата.

CSIS обращалась в Google с просьбой удалить программу, однако, как отмечает Forbes, несмотря на несколько запросов, обновление по-прежнему было доступным для скачивания.

Как выяснило издание, автором приложения стала компания Updato. Ее представитель заявил, что не собирался никого обманывать, а Updates for Samsung предназначен для тех людей, которым неохота искать приложения для Android. При этом он заявил, что пользователей никто не заставляет платить деньги, а на самом сайте есть предупреждение, что клиенты сами несут ответственность за то, что скачивают.