ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,66 62,48 EUR Нал. 74,72 73,46 USD Бирж. 63,00 -0,12 EUR Бирж. 73,95 +0,16 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6553,00 -59,20 IMOEX 2345,38 -0,06% RTSI 1173,47 +0,16% Brent 76,99 -1,53% DJIA 24504,85 +0,61% Nasdaq 7681,88 +1,26%
Российские компании раскрыли связи независимых директоров
Лента новостей
Первым замглавы Минтранса станет член правления «Автодора» 19:42, Бизнес Последствия потопа в Сочи. Фоторепортаж 19:42, Фотогалерея  Отправившийся на Афон епископ РПЦ умер в Греции 19:42, Общество Всему свое время: как многозадачность отравляет жизнь 19:35, Спецпроект РБК PINK В результате ДТП на Кубани погибли девять человек 19:34, Общество В Киеве обвинили Россию в создании фейков о бракованных Javelin 19:26, Политика «Лондон русский. Бизнес»: о любимых клиентах британских риелторов 19:00, Бизнес  Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 18:58, РБК и ГАЗ Вышинскому предъявили подозрение в незаконном хранении оружия 18:58, Политика Залповый ливень затопил Сочи накануне матча Россия — Хорватия 18:55, Общество Франция выиграла у Уругвая и вышла в полуфинал ЧМ-2018 18:52, Спорт Лавров рассказал о планах Путина и Трампа обсудить «все, что захотят» 18:51, Политика «Аэрофлот» рассказал о пьяной дебоширке на рейсе Москва — Тель-Авив 18:40, Общество Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходных 18:32, Общество Российские компании раскрыли связи независимых директоров 18:17, Технологии и медиа Логистическая революция: как роботы и дроны изменят снабжение 18:15, Партнерский материал Депутаты предложили увеличить количество рекламы на ТВ 18:12, Технологии и медиа Налоги против дивидендов: как государство обошло акционеров «Газпрома» 18:11, Quote Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча с Хорватией 18:08, Общество У британского певца Элвиса Костелло обнаружили рак 18:06, Общество «Нафтогаз» в Стокгольме подал к «Газпрому» иск из-за тарифа на транзит 18:02, Бизнес Посольство Нигерии усомнилось в искренности попросившего убежище фаната 18:02, Общество «Спартак» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Динамо» прошлого сезона 18:00, Спорт Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз 17:46, Общество Умер ведущий солист Мариинского театра Александр Гергалов 17:46, Общество 10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 17:40, РБК и ГАЗ Бывшего акционера Промсбербанка обвинили в хищении 1,2 млрд руб. 17:40, Общество В Global Data назвали криптовалюты спекулятивным пузырем 17:38, Крипто
Российские компании раскрыли связи независимых директоров
Технологии и медиа, 18:17
0
Российские компании раскрыли связи независимых директоров
Торгующиеся на Московской бирже компании начали подробно описывать связи своих независимых директоров. Больше всего независимых директоров «с оговорками» пока оказалось у «Ростелекома»
Фото: Олег Яковлев / РБК

Раскрытие зависимостей

Совет директоров «Ростелекома» раскрыл связи членов, обладающих статусом независимого директора, с самой компанией и госструктурами. Соответствующее сообщение опубликовано на портале раскрытия информации. Только одного из независимых директоров — декана экономического факультета МГУ Александра Аузана — совет признал независимым без оговорок.

В отношении еще трех директоров компания указала на их связь либо с государством, либо с самим «Ростелекомом». В частности, в документе указывается, что у члена совета директоров, советника гендиректора «ВЭБ Инновации» Рубена Аганбегяна имеется «связанность с государством» — он является сотрудником компании, которая на 100% принадлежит Внешэкономбанку (ВЭБ). ВЭБ, в свою очередь, находится под контролем правительства России.

Еще один независимый директор — гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий — является членом исполнительных органов организаций, подконтрольных государственному ВТБ. При этом между «Ростелекомом» и ВТБ заключен ряд кредитных соглашений, совокупный размер обязательств по которым на 27 июня этого года составлял 66,8 млрд руб., или более 10% балансовой стоимости оператора. Таким образом, Яковицкий также связан «с существенным контрагентом «Ростелекома».

Алексей Яковицкий (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Наконец, независимый директор — председатель наблюдательного совета группы компаний «Автодор» Вадим Семенов связан с самим госоператором, поскольку более семи лет, с 2011 года, является членом его совета директоров.

Тем не менее всех трех перечисленных директоров «Ростелеком» признал независимыми. Как указывается в документе компании, и Аганбегян, и Семенов, и Яковицкий были выдвинуты в совет директоров государством в качестве независимых директоров, при голосовании они не должны выполнять директиву правительства. Аганбегян и Семенов, являясь членами совета директоров в течение нескольких лет, «более глубоко погружены во внутренние процессы компании, лучше их понимают и, как следствие, могут более оперативно принимать качественные управленческие решения», объясняет «Ростелеком». Наконец, все три директора, по мнению компании, имеют «высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества».

Новые критерии

Согласно правилам листинга Московской биржи для включения акций эмитента в первый уровень листинга ценных бумаг его совет директоров должен не менее чем на одну пятую состоять из независимых директоров, таких членов должно быть не менее трех. Для включения во второй уровень эмитент должен иметь в составе совета директоров не менее двух независимых директоров.

С июня 2016 года вступило в силу требование правил листинга, по которому эмитент должен раскрывать на странице в интернете принятое советом директоров решение о ​признании независимым члена совета, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с самой компанией, ее существенными акционерами или контрагентами, а также с государством. В раскрытии необходимо указывать в том числе ​мотивированное обоснование признания члена совета независимым. 1 октября 2017 года в силу вступила новая редакция приложения 4.1 Правил листинга, в котором описаны критерии независимости членов совета директоров. Если раньше под существенным акционером понималось лицо или компания, которая управляет более 5% голосующих акций компании, то теперь появилось определение группы организаций, в состав которой входит существенный акционер. К ней относятся лица, контролирующие существенных акционеров и другие компании, подконтрольные этим лицам. Это понятие не применяется, если существенный акционер — государство.

По новым критериям к связанным с компанией стали относить также лиц, которые являются членами совета директоров ее материнской или дочерней структуры, владеют более 1% уставного капитала или пакетом акций, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает вознаграждение члена совета директоров за год. Появился и новый критерий для признания лица связанным с существенным акционером: к ним теперь относятся те, кто входит в советы директоров более чем двух юрлиц, подконтрольных существенному акционеру.

Как пояснила начальник управления пресс-службы Московской биржи Елена Елина, «раскрытие, которое сопровождает процесс признания, нацелено на информирование инвесторов и всех заинтересованных лиц о том, что совет директоров осведомлен о наличии связанности у директора, однако считает ее формальной и не влияющей на его независимость».

Зависимые независимые

Отчитались о членах совета директоров в новом формате и другие российские компании. В частности, наблюдательный совет Сбербанка в начале июня признал пятерых своих членов полностью соответствующими критериям независимости. Еще один директор — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау — был признан таковым, несмотря на «наличие у него формальных признаков связанности». В частности, Мау входит в наблюдательный совет банка более семи лет, является членом совета директоров «Газпрома» и таким образом связан с существенным контрагентом Сбербанка, является сотрудником академии, главу которой назначает правительство России.

Совет директоров «Россетей» 2 июля признал независимыми, несмотря на наличие у них «формальных критериев связанности», двух директоров: президента «Опоры России» Александра Калинина и гендиректора «Межрегионэнергосбыта» Станислава Аширова. Первый связан с существенным акционером «Россетей», поскольку входит в советы директоров более двух компаний, подконтрольных правительству России (помимо «Россетей» это «СО ЕЭС» и «Корпорация МСП»). Аширов связан с государством, являясь главой госкомпании.

Совет директоров «Юнипро» признал независимым своего члена совета директоров — профессора департамента финансов факультета экономических наук Высшей школы экономики Олега Вьюгина, несмотря на наличие «формального критерия его связанности с существенными контрагентами» — «Роснефтью» и Национальным клиринговым центром. Размер обязательств «Юнипро» перед «Роснефтью» составляет более 2% консолидированной выручки компании по итогам 2017 года. При этом Олег Вьюгин является членом совета директоров «Роснефти». Однако договор между «Роснефтью» и «Юнипро» был подписан 18 июня 2015 года, а одобрен советом — 10 июня того же года. При этом Олег Вьюгин вошел в состав совета 17 июня 2015 года. До заключения договора с «Роснефтью» «Юнипро» проанализировал предложения других независимых газодобывающих компаний. «Роснефть» была выбрана как предложившая «лучшие рыночные условия», говорится в сообщении компании. Кроме того, заключение договора не требовало одобрения совета директоров «Роснефти», в связи с чем Олег Вьюгин не мог оказать влияние на принятие решения.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова, Алексей Гаврилко-Алексеев.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: «Ростелеком» , государство , Банк ВТБ , Внешэкономбанк
Главное
Залповый ливень затопил Сочи накануне матча Россия — Хорватия Общество
Материалы по теме
«Ростелеком» предложил правительству выплачивать дивиденды дважды в год Технологии и медиа
«Ростелеком» предложил поискать деньги на «закон Яровой» у Google Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter