Гендиректор сообщил, что «Серебряный дождь» выкупил «поклонник»

Новым владельцем работающего 30 лет радио стала компания «Медиаиндустрия» Владимира Орловского. Гендиректор «Серебряного дождя» Александр Дубровин назвал его «поклонником», который увидел потенциал в концепции этого радио

Фото: сайт радиостанции "Серебряный дождь"

Радиостанция «Серебряный дождь» перешла во владение ООО «Медиаиндустрия» Владимира Орловского, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Ранее медиа принадлежало ООО «Радиостанция «Серебряный дождь»: 70% этой структуры были подконтрольны гендиректору радиостанции Александру Дубровину, 20% — сирийскому бизнесмену Джамилю Асфари, 10% — самому ООО.

Дубровин в разговоре с «Ъ» сказал, что переход радиостанции в собственность Орловского можно расценивать как «инвестицию со стороны поклонника». «Новый владелец бизнеса увидел серьезный потенциал в концепции «Серебряного дождя» и готов вложиться в развитие радиостанции», — сказал он. Сумму сделки Дубровин не раскрыл.

По словам гендиректора (он отметил, что сохранит свою должность), за последние два года «Серебряный дождь» изменил формат вещания на «более общественно значимый» с усилением «позиции делового радио», однако с сохранением основного вектора — «умное радио для умной аудитории».

Издание пишет, что Орловский с 2019 года возглавлял БХК «Уралхим», сейчас там другой топ-менеджер. ООО «Медиаиндустрия» принадлежит ему на 99,97%, остальная доля — у ООО «Рекламное агентство девятка». Во владении «Медиаиндустрии» также находятся ООО «Редакция газеты «Вперед» и ООО «Химиндустрия».

Радиостанция «Серебряный дождь» основана в 1993 году. На ней работают свыше 100 человек. Она вещает в 31 российском городе в центральной части страны, на Урале и в Сибири. Среди тех, кто работал на радио в прошлом, была Ксения Собчак: она вела программу «Будни Барабаки» (и даже пела в эфире) и премию «Серебряная калоша» за «сомнительные достижения»; Наталья Синдеева (признана Минюстом иноагентом) — она была генеральным продюсером, потом ушла в сферу телевидения.

«Ъ» со ссылкой на СПАРК пишет, что выручка «Серебряного дождя» за 2023 год составила 98,9 млн руб., чистая прибыль — 12,3 млн руб. В 2022-м был убыток в 9,3 млн руб. Согласно Mediascope, в период с октября 2022 года по март 2023 года (более поздних данных нет) радиостанцию ежедневно слушало 1,4 млн человек старше 12 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.