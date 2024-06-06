В России впервые за 10 лет появился новый кириллический домен региона

Спб.рф станет вторым региональным доменом после .москва на русском языке. В RU-CENTER говорят, что за 30 лет действия зоны .ru ее емкость по удобным и кратким адресам уже исчерпана

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России запустили регистрацию и продажу интернет-адресов в новой кириллической доменной зоне — спб.рф, она стала вторым региональным доменом на русском языке после .москва. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщили РБК в хостинг-провайдере и регистраторе доменов RU-СENTER.

Первые адреса в новой доменной зоне получил Санкт-Петербург (город.спб.рф) и фонд «Росконгресс» (форум.спб.рф.), организующий ПМЭФ. Открытие кириллической доменной зоны у Санкт-Петербурга открывает новые возможности подбора красивых интернет-адресов для локального бизнеса, сказал РБК директор RU-CENTER (официальный регистратор спб.рф) Андрей Кузьмичев.

Домен национальный зоны.рф запустили в 2010 году (, он был первым на кириллице, сейчас в нем свыше 777 тыс. адресов (среди них, например, правительство.рф и президент.рф), из которых треть была зарегистрирована менее года назад. RU-CENTER связывает рост его популярности с трендом «на русификацию брендов», отмечая, что за 30 лет действия зоны.ru ее емкость по удобным и кратким адресам для сайтов «практически исчерпана».

Как отметили в пресс-службе RU-CENTER, процедура появления доменных зон занимает в среднем 2-3 года.

Наряду с.ru существуют региональные домены на латинице –.moscow и msk.ru,.tatar,.spb.ru (последний, по оценке RU-CENTER, насчитывает на свыше 20 тысяч ресурсов). Кроме того, существует доменная зона.region.ru. Первый региональный домен на кириллице был запущен в 2014 году — им стал.москва. (в том же году появился.дети). в 2015 году началась регистрация в кириллическом домене верхнего уровня.рус. Стоимость регистрации доменов в зонах.москва/.moscow от 590 руб., в зоне spb.ru — от 189 руб.

По словам Кузьмичева, если сравнивать с аналогичной географической зоной Москвы —.msk.ru, то востребованность spb.ru (21,7 тыс.) более чем в 2 раза выше. Он объясняет это тем, что в столичном регионе популярны доменные зоны верхнего уровня.москва/.moscow., а также популярностью песни группы «Ленинград» «WWW», в которой герой пел об интернет-адресе с окончанием именно на spb.ru.

«Популярность новой доменной зоны будет только расти и набирать обороты, ведь появление кириллических доменов позволяет пользователям легче интерпретировать названия и снижает риск стать жертвой мошенников в Сети», — говорит директор РАЭК Сергей Гребенников.