Глава ИРИ объяснил сложность с господдержкой музыки и литературы

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Институт развития интернета (ИРИ) хотел бы заниматься поддержкой музыки и литературы, однако этому мешает невозможность разработать объективные критерии оценки в подобных категориях. Об этом в интервью РБК сообщил глава организации Алексей Гореславский.

В той или иной форме и музыка, и литературные произведения уже «сюжетно присутствуют» в проектах, гранты на которые в прошлом выдавал ИРИ, напомнил Гореславский. Так, институт поддержал документальный проект «Анна Каренина» по книге Павла Басинского. При участии института вышел проект «Хронос» по произведениям Кира Булычева. Среди проектов о музыке — серия роликов «Русская фортепианная школа», где молодые музыканты исполняют произведения мировой классики.

Какие проекты поддерживает ИРИ Институт развития интернета проводит несколько конкурсов, в ходе которых распределяет гранты на поддержку тех или иных проектов. Ключевым является конкурс национального контента «на темы качественных изменений в жизни людей, сохранения культурной идентичности, традиций и суверенитета», а также проектов «об исторических и современных достижениях наших соотечественников». Здесь претендовать на поддержку могут авторы кино и сериалов, блогеры, разработчики игр и софта, создатели спецпроектов в интернет-СМИ, а также авторы мультиформатного контента. Еще один конкурс направлен на поддержку проектов, ориентированных на молодежь, и учитывает все перечисленные выше направления, исключая СМИ. Отдельно существует конкурс дебютных проектов, участие в котором могут принимать начинающие блогеры.

Но с адресной поддержкой литераторов и музыкантов есть сложности, так как эти направления являются более «субъективными» с точки зрения оценки, нежели, например, кино, признает Гореславский. «Продукт, который мы заказываем сейчас, будь то блогерский контент для соцсетей, сериал или игра, — это плод работы десятков и сотен людей, по определенной модели, по плану производства, — объяснил глава ИРИ. — Понятно, как его оценивать по набору категорий: успели или не успели, сделали или не сделали, хорошо или плохо, отражено ли все, что заявлялось, — есть два десятка параметров. А как, например, судить, хорошо или плохо кто-то спел? Стихи хорошие или нет?»

Объективные критерии, по которым можно было бы оценить, соответствует ли та или иная песня целям и задачам ИРИ, по словам Гореславского, пока определить не удалось. Сейчас гранты музыкантам выдает, например, Президентский фонд культурных инициатив. «Какое новое качество мы здесь создаем? Никакого. Тогда мы просто еще одна организация, в которой можно получить грант. Но мы же занимаемся тем, что не просто раздаем деньги, а целенаправленно пытаемся улучшить качество массового интернет-продукта. Это и есть на самом деле наша главная миссия и задача. А в музыке — просто профинансировать кому-то съемку клипа или написание песни — будет необъективно», — резюмировал Гореславский.