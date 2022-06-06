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Умер один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач

Сач был басистом Bon Jovi с 1983 по 1994 год, затем он вернулся в группу в 2018 году. Ему было 70 лет

Один из основателей американской рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач умер на 71-м году жизни. Сообщение от пресс-службы группы появилось на сайте коллектива.

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни <...>. Алек был неотъемлемой частью при создании группы. <...> Нам будет его не хватать», — отметили представители коллектива.

Сач был басистом группы с 1983 по 1994 год. Подробностей о причинах и дате смерти в пресс-службе группы не сообщали.

Алек Джон Сач родился в Йонкерсе (штат Нью-Йорк) 14 ноября 1951 года. В молодости он играл в группах Phantom's Opera и The Message, где познакомился с другим участником Bon Jovi Ричи Самборой. До присоединения к коллективу Сач работал менеджером бального зала Hunka Bunka в Сейревилле, штат Нью-Джерси.Он пригласил Bon Jovi дать там концерт на раннем этапе ее существования, а затем стал участником коллектива.

Сач привел в группу Bon Jovi барабанщика Тико Торреса и гитариста Ричи Самбору. Сам Джон Бон Джови пригласил в коллектив своего друга детства Дэвида Брайана, игравшего в группе Atlantic City Expressway.

Когда Сач был участником группы, Bon Jovi выпустила свой третий альбом Slippery When Wet. Сборник стал мировым хитом и разошелся 12 млн экземпляров. Следующий альбом New Jersey (1988 года) также обрел известность, после его выпуска группа дала концерт на стадионе Giants в Нью-Джерси.

Джон Сач ушел из Bon Jovi в 1994 году, сославшись на эмоциональное выгорание. Он вновь присоединился к группе только в 2018 году, когда коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла.

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