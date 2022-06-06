Основатель QIWI получил долю в проекте «Сколково» после ухода японцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Сядем у самовара с баранками: как живут «экс-дочки» западных консалтеров Pro, 09:43
Володин назвал сроки принятия поправок об отказе исполнять решения ЕСПЧ Политика, 09:37
Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел бизнес в Крыму Бизнес, 09:29
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Pro, 09:26
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 09:24
Дом на Рублевке: что происходит с самым дорогим загородным жильем России Недвижимость, 09:22
Основатель QIWI получил долю в проекте «Сколково» после ухода японцев Технологии и медиа, 09:15
Рублев потерял одну строчку в мировом рейтинге после «Ролан Гаррос» Спорт, 09:05
Глава Skolkovo Ventures: «Завтра не обязательно будет лучше, чем вчера» Технологии и медиа, 09:00
Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич» Бизнес, 09:00
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 08:59
Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Pro, 08:54
Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс» в НХЛ Спорт, 08:39
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 08:36
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Технологии и медиа ,  
0 

Основатель QIWI получил долю в проекте «Сколково» после ухода японцев

Сергей Солонин получил 38% стартапа Station, который создавался как СП с японской Dentsu
Основатель QIWI Сергей Солонин получил 38% стартапа Station, который был создан Skolkovo Ventures и Dentsu Group для развития маркетинговых технологий. Однако последняя покидает российский рынок
Сергей Солонин
Сергей Солонин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

О том, что основатель QIWI Сергей Солонин стал акционером технологического холдинга Station, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Как сообщил в интервью РБК глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович, Солонин получил 37,5% Station.

Station была основана в 2020 году как холдинг для создания платформы по развитию маркетинговых технологий (к таким относятся чат-боты для общения с клиентами, рекомендательные системы для покупателей и т.д.). Изначально акционерами компании являлись Skolkovo Ventures (управляет несколькими венчурными фондами, созданными на деньги госкорпораций и частных компаний, входит в «Сколково») и DEEP — совместное предприятие японской Dentsu Group Inc. и российской OKS Group. На первом этапе партнеры планировали вложить в проект 1,5 млрд руб., которые стартап должен был направить на приобретение контрольных пакетов компаний, работающих с технологиями умного использования потребительских данных партнеров.

Глава Skolkovo Ventures: «Завтра не обязательно будет лучше, чем вчера»
Технологии и медиа
Владимир Сакович

В марте этого года Dentsu решила уйти с российского рынка. Группа передала права на владение совместным предприятием Dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву и Олегу Полякову. Доля в DEEP перешла к OKS Group, сообщил представитель Station. Он также отметил, что Солонин не выкупал доли у существующих акционеров, а вошел через размывание долей: Skolkovo Ventures и OKS Group теперь владеют по 31,25% актива. Сумма инвестиций не раскрывается, лишь отмечается, что средства направят на усиление команды и первые сделки стартапа.

Как рассказал в интервью Владимир Сакович, Station будет фокусироваться на рынке цифровизации маркетинга, объем которого оценивается в 70 млрд руб. «Раньше половину этого рынка занимали западные вендоры и мы были вынуждены очень аккуратно собирать продуктовый портфель, многократно оглядываться на конкурентов, а сегодня открылся огромный сегмент замещения уходящих иностранных решений, думаем, как переварить эти объемы». По его словам, у Station сейчас находятся в стадии закрытия две сделки. Детали он не раскрыл.

По словам главы Station Дмитрия Ларина, которые приводятся в сообщении компании, за год она изучила большинство игроков на рынке, а также пообщалась с большим количеством клиентов и теперь лучше видит свое позиционирование и то, как будем «забирать освобожденные западными игроками ниши, отстраиваться от оставшихся на рынке конкурентов».

В интервью РБК Владимир Сакович также отметил, что за последний месяц спрос на технологии, которые появляются в «Сколково» и активах, в которых Skolkovo Ventures является акционером, вырос на десятки процентов, а в некоторых секторах — в разы. «В первую очередь к российским продуктам, которые могут заменить иностранные, особенно решения компаний, которые объявили об уходе или отключении своих систем в России. Максимальный спрос сейчас на b2b-решения, потому что вся корпорация может перестать работать, если отключена та или иная система. Это цифровизация промышленности, финансового сектора и ретейла, государственных и других процессов», — пояснил он. По словам главы Skolkovo Ventures, в ближайшие годы построить в России компанию, способную к IPO (для этого ее капитализация должна составлять порядка $1 млрд), будет проще, потому что «освобождаются большие доли рынка от западных вендоров, и у российских игроков появится возможность их занять, кратно вырасти в оборотах». В качестве примера он привел сегмент рынка, на котором фокусируется Station, а также рынок кибербезопасности. Объем последнего в России составляет 150 млрд руб., и до сих пор 40% на нем занимали западные вендоры, то есть после их ухода может освободиться порядка 60 млрд руб., которые будут соответствовать 300 млрд руб. дополнительной капитализации для российских игроков, оказывающих подобные услуги.

Читайте на РБК Pro
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Buda Mendes / Getty Images Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Авторы
Теги
Компании
Анна Балашова Анна Балашова
маркетинг технологии стартап Qiwi
СКОЛКОВО-ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Skolkovo Ventures решила заняться объединением стартапов
Технологии и медиа
Dentsu заявила о резком замедлении рекламного рынка в России
Технологии и медиа
Объем инвестиций в стартапы в первом квартале вырос на 27%
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter