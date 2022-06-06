Основатель QIWI получил долю в проекте «Сколково» после ухода японцев

Основатель QIWI Сергей Солонин получил 38% стартапа Station, который был создан Skolkovo Ventures и Dentsu Group для развития маркетинговых технологий. Однако последняя покидает российский рынок

Сергей Солонин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

О том, что основатель QIWI Сергей Солонин стал акционером технологического холдинга Station, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Как сообщил в интервью РБК глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович, Солонин получил 37,5% Station.

Station была основана в 2020 году как холдинг для создания платформы по развитию маркетинговых технологий (к таким относятся чат-боты для общения с клиентами, рекомендательные системы для покупателей и т.д.). Изначально акционерами компании являлись Skolkovo Ventures (управляет несколькими венчурными фондами, созданными на деньги госкорпораций и частных компаний, входит в «Сколково») и DEEP — совместное предприятие японской Dentsu Group Inc. и российской OKS Group. На первом этапе партнеры планировали вложить в проект 1,5 млрд руб., которые стартап должен был направить на приобретение контрольных пакетов компаний, работающих с технологиями умного использования потребительских данных партнеров.

В марте этого года Dentsu решила уйти с российского рынка. Группа передала права на владение совместным предприятием Dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву и Олегу Полякову. Доля в DEEP перешла к OKS Group, сообщил представитель Station. Он также отметил, что Солонин не выкупал доли у существующих акционеров, а вошел через размывание долей: Skolkovo Ventures и OKS Group теперь владеют по 31,25% актива. Сумма инвестиций не раскрывается, лишь отмечается, что средства направят на усиление команды и первые сделки стартапа.

Как рассказал в интервью Владимир Сакович, Station будет фокусироваться на рынке цифровизации маркетинга, объем которого оценивается в 70 млрд руб. «Раньше половину этого рынка занимали западные вендоры и мы были вынуждены очень аккуратно собирать продуктовый портфель, многократно оглядываться на конкурентов, а сегодня открылся огромный сегмент замещения уходящих иностранных решений, думаем, как переварить эти объемы». По его словам, у Station сейчас находятся в стадии закрытия две сделки. Детали он не раскрыл.

По словам главы Station Дмитрия Ларина, которые приводятся в сообщении компании, за год она изучила большинство игроков на рынке, а также пообщалась с большим количеством клиентов и теперь лучше видит свое позиционирование и то, как будем «забирать освобожденные западными игроками ниши, отстраиваться от оставшихся на рынке конкурентов».

В интервью РБК Владимир Сакович также отметил, что за последний месяц спрос на технологии, которые появляются в «Сколково» и активах, в которых Skolkovo Ventures является акционером, вырос на десятки процентов, а в некоторых секторах — в разы. «В первую очередь к российским продуктам, которые могут заменить иностранные, особенно решения компаний, которые объявили об уходе или отключении своих систем в России. Максимальный спрос сейчас на b2b-решения, потому что вся корпорация может перестать работать, если отключена та или иная система. Это цифровизация промышленности, финансового сектора и ретейла, государственных и других процессов», — пояснил он. По словам главы Skolkovo Ventures, в ближайшие годы построить в России компанию, способную к IPO (для этого ее капитализация должна составлять порядка $1 млрд), будет проще, потому что «освобождаются большие доли рынка от западных вендоров, и у российских игроков появится возможность их занять, кратно вырасти в оборотах». В качестве примера он привел сегмент рынка, на котором фокусируется Station, а также рынок кибербезопасности. Объем последнего в России составляет 150 млрд руб., и до сих пор 40% на нем занимали западные вендоры, то есть после их ухода может освободиться порядка 60 млрд руб., которые будут соответствовать 300 млрд руб. дополнительной капитализации для российских игроков, оказывающих подобные услуги.