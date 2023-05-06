Китайские ученые соединили компьютер с мозгом обезьяны

Китайские ученые впервые в мире соединили нейрокомпьютерный интерфейс с мозгом обезьяны

Китайские ученые соединили инвазивный нейрокомпьютерный интерфейс с мозгом нечеловекообразной обезьяны, что позволило получать сигналы без трепанации черепа. Благодаря полученным данным примат смог контролировать протез руки

Фото: news.nankai.edu.cn

Ученые Нанкайского университета успешно завершили интервенционный эксперимент по соединению инвазивного нейрокомпьютерного интерфейса с мозгом нечеловекообразного примата, сообщает вуз.

Ученые подсоединили инвазивные датчики к стенкам сосудов головного мозга обезьяны, что позволило получить сигналы без проведения трепанации черепа. Благодаря полученным данным и их идентификации животное получило контроль над механической рукой.

В университете пояснили, что инвазивные датчики ЭЭГ (электроэнцефалография) проходят через яремную вену, входят в сагиттальный синус (венозные соединения между пластинами твердой коры головного мозга) и достигают области мозга моторной коры обезьяны.

«Технология интерфейса «мозг — компьютер» может преобразовывать сигналы ЭЭГ в управляющие инструкции, тем самым помогая пациентам с двигательной дисфункцией (например, инсультом, обморожением и т.д.) взаимодействовать с внешними устройствами и улучшать качество жизни», — сказано в публикации.

По словам профессора Дуань Фэна, чья команда руководила экспериментом, результаты таких исследований продвинули интервенционный интерфейс «мозг — компьютер» от лабораторных исследований к клиническому применению.

Этот эксперимент проводился на основе предыдущего, когда инвазивный нейрокомпьютерный интерфейс объединяли с мозгом овцы. Он «реализовал технологический скачок интервенционного сигнала ЭЭГ от пассивного сбора к активному контролю», говорится в статье.