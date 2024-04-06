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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о снижении ожиданий Эр-Рияда от города длиной 170 км

Bloomberg: Эр-Рияд снизил ожидания по населению города длиной в 170 км в 5 раз
Новый город Line на берегу Красного моря длиной 170 км к 2030-го будут населять менее 300 тыс. человек, хотя раньше власти Саудовской Аравии планировали, что число жителей достигнет 1,5 млн. Это связано с проблемой финансирования

Власти Саудовской Аравии ожидают, что к 2030 году в строящемся 170-километровом городе Line в рамках проекта Neom будут жить менее 300 тыс. человек, хотя прежде они полагали, что численность населения достигнет 1,5 млн, сообщили источники Bloomberg.

Город Line должен расположиться вдоль побережья Красного моря. К 2030 году, как ожидается, будет построено только 2,4 км проекта из 170 км. По данным Bloomberg, сокращение проекта привело к тому, что как минимум один подрядчик стал увольнять строителей.

Как сообщили источники агентства, расходы на проект сокращаются из-за того, что фонд национального благосостояния королевства еще не утвердил бюджет Neom на текущий год.

Neom — это проект городов будущего в Саудовской Аравии, который предполагает строительство в трех регионах: Oxagon — инновационный порт на воде, Trojena — туристический курорт в горной местности и The Line — город протяженностью 170 км, под поверхностью которого расположены скоростная магистраль и практически все коммуникации, а на поверхности сохранена живая природа и созданы условия, при которых все объекты инфраструктуры находятся в пешей доступности.

В 2022 году наследный принц Мухаммед бин Саламн заявил, что первый этап Neom, предположительно, обойдется в 1,2 трлн риалов ($320 млрд) к 2030 году.

«Line — город с миллионным населением, нулевым количеством автомобилей и нулевым углеродным выбросом, сохранивший 95% природы нетронутой», — говорил наследный принц.

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Neom &mdash; проект реализуемый в Саудовской Аравии

Собеседники Bloomberg отметили, что несмотря на некоторые сложности, работа над проектом продолжается, общие цели проекта Line сохраняются.

Bloomberg отмечает, что пока главным успехом Neom является разработка проекта стоимостью более $8 млрд по строительству солнечных и ветряных электростанций, которые будут использоваться для производства водорода, его планируется применять как топливо для автобусов и грузовиков. Агентство пишет, что Саудовская Аравия прилагает усилия в этом направлении в рамках снижения своей зависимости от торговли нефти, она стремится стать одним из крупнейших в мире производителей водородного топлива.

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