Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»

Большинство опрошенных руководителей IT-компаний считают, что полноценный ИИ скажется на материальном неравенстве и безработице, усилит самоизоляцию и снизит умственные способности

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По данным опроса, проведенного коммуникационным агентством Edelman, 65% руководителей IT-компаний и 71% представителей широкой общественности обеспокоены тем, что появление полноценного искусственного интеллекта (ИИ) приведет к снижению умственных способностей у людей. С результатами исследования ознакомился РБК.

Целью исследования было сравнить восприятие ИИ у обычных граждан и у руководителей компаний, принимающих участие в разработке и внедрении этой технологии.

Так 75% экспертов и 67% обычных респондентов считают, что внедрение ИИ будет выгодно обеспеченным слоям населения. При этом 43% руководителей IT-компаний говорят, что ИИ усугубит положение малоимущих, такого же мнения придерживаются 54% представителей широкой общественности.

О том, что устройства с функциями ИИ уменьшат потребность в общении и усилят самоизоляцию говорят 72% руководителей и 74% обычных граждан. Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.