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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»
Большинство опрошенных руководителей IT-компаний считают, что полноценный ИИ скажется на материальном неравенстве и безработице, усилит самоизоляцию и снизит умственные способности
Фото: Arnulf Hettrich / Imago Images / ТАСС

По данным опроса, проведенного коммуникационным агентством Edelman, 65% руководителей IT-компаний и 71% представителей широкой общественности обеспокоены тем, что появление полноценного искусственного интеллекта (ИИ) приведет к снижению умственных способностей у людей. С результатами исследования ознакомился РБК.

Целью исследования было сравнить восприятие ИИ у обычных граждан и у руководителей компаний, принимающих участие в разработке и внедрении этой технологии.

Так 75% экспертов и 67% обычных респондентов считают, что внедрение ИИ будет выгодно обеспеченным слоям населения. При этом 43% руководителей IT-компаний говорят, что ИИ усугубит положение малоимущих, такого же мнения придерживаются 54% представителей широкой общественности.

О том, что устройства с функциями ИИ уменьшат потребность в общении и усилят самоизоляцию говорят 72% руководителей и 74% обычных граждан. Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.

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Большинство как среди экспертов (54%), так и среди обычных граждан (60%) уверены, что для безопасного развития ИИ необходимо регулирование со стороны государственных органов. При этом только 5% простых респондентов и 6% технических специалистов заявили, что регулировать развитие ИИ не нужно.

«Из полученных результатов четко следует, что представители бизнеса и правительства должны комплексно оценить множество проблем, существующих в сфере ИИ, и принять соответствующие меры, поскольку потенциальные негативные последствия прихода ИИ могут свести на нет все плюсы этих технологий», — резюмировала итоги исследования Кей Ферт-Баттерфилд, руководитель программы ВЭФ по ИИ и машинному обучению.

Российские компании лидируют по внедрению ИИ, в России эту технологию внедряют 30%, тогда как в среднем по миру этот показатель равен 22,3%, говорилось в исследовании Microsoft.

Автор: Константин Нагаев
Теги: искусственный интеллект, Опрос
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