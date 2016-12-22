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IT-компания «Ланит» подала иск против Центробанка
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IT-компания «Ланит» подала иск против Центробанка
Технологии и медиа, 10:38
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IT-компания «Ланит» подала иск против Центробанка
Регулятор отказался от договора с ГК «Ланит», согласно которому компания должна была разработать для ЦБ перспективную платежную систему. Такое решение Банка России IT-компания потребовала признать недействительным
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Ланит», одна из крупнейших групп компаний на российском рынке информационных технологий, обратилась в Арбитражный суд России с иском против Центробанка, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Ее требования, согласно документу, касались договора с ЦБ, в рамках которого «Ланит» должна была разработать для Банка России автоматизированную систему, обеспечивающую функционирование перспективной платежной системы (ППС) регулятора (pdf.). Однако Центробанк от реализации этого соглашения в одностороннем порядке отказался. ГК «Ланит» в иске потребовала признать такое решение ЦБ недействительным. Внимание на этот иск обратило несколько изданий, в том числе портал о технологиях CNews и «Ведомости».

Действующей платежной системе Банка России, как напомнил газете сотрудник регулятора, уже более 25 лет. Однако Центробанк, по его данным, постепенно добавляет в нее различные сервисы. Так, в настоящий момент система многоуровневая, однако ЦБ захотел работать проще и вести счета всех банков в едином пространстве. Это, как уточнил источник «Ведомостей», позволило бы ускорить и упростить расчеты.

В связи с этим в 2015 году ЦБ и «Ланит» заключили соответствующий договор. Согласно презентации этой системы на сайте Банка России ППС предполагала построение централизованной платежной инфраструктуры регулятора (pdf.), которая работала бы с 0:00 до 21:00 мск. Система должна была осуществить развитие и перевод сервисов срочного и несрочного перевода на единую платежную платформу, а также обеспечить приоритетный приeм и исполнение всех крупных и срочных платежей в сервис срочного перевода (индивидуально или в составе мини-пакетов). Изначально проект планировалось завершить в первой половине 2017 года. С 2019 года ЦБ надеялся полностью перейти на использование ППС. ​В системе, как указывалось в пресс-релизе ЦБ, должны были быть «использованы компоненты программного обеспечения отечественного и зарубежного производства, в том числе компоненты итальянской компании SIA S.p.A.».

«Ланит», согласно договоренности с регулятором, занялась разработкой технической платформы для бесперебойного проведения платежей и расчетов участников системы вне зависимости от их географического расположения и часового пояса.

Сумма контракта официально прежде не раскрывалась. При этом CNews со ссылкой на базу судебных решений указывает, что стоимость договора составила рублевый эквивалент $20,8 млн (примерно 1,2 млрд руб. по курсу ЦБ на момент заключения контракта) и 524,7 млн руб. За несколько лет сотрудничества Банк России, как рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом создания системы, успел выплатить «Ланиту» за работу примерно 1,5 млрд руб. Однако в конце 2017 года, по их данным, стало понятно, что регулятор созданная система не устраивает. В середине января 2018 года банк направил своему подрядчику — «Ланиту» — уведомление об одностороннем отказе от договора​, пишет CNews.

Такое решение Банка России, как пояснил «Ведомостям» собеседник, знающий, как шла разработка системы, было связано с тем, что внедрить систему SIA оказалось невозможно: выбор был изначально неудачный. При этом, по словам других четырех источников газеты, «Ланит» не успела в обозначенный срок.

«Срок реализации проекта — 2 июля 2018 года, и мы рассчитываем, что, несмотря на расторжение договора с ЗАО «Ланит», сервис будет запущен в срок», — прокомментировал изданию ситуацию представитель ЦБ. «Ланит», как заметили в регуляторе, неоднократно нарушала сроки исполнения и требования к качеству работ, предусмотренные договором. В чем именно заключались эти нарушения, собеседник газеты не уточнил.

При этом представитель «Ланита» в беседе с «Ведомостями» назвал создание перспективной платежной системы чрезвычайно сложным IT-проектом, который практически не имеет аналогов в мире. За три года компания проделала с ЦБ огромную совместную работу, собрала детальные требования к системе и разработала существенную часть программного обеспечения для запуска системы в постоянную эксплуатацию, рассказали в пресс-службе компании, подчеркнув, что «Ланит» предприняла все усилия, чтобы выполнить проект в срок.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «Ланит» , Центробанк
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