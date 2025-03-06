Власти ускорят выдачу разрешений на полеты дронов до одних суток

Росавиация сократит сроки выдачи разрешений на полеты беспилотников до суток, в перспективе время может уменьшиться до 12 часов. Это станет возможно после ввода цифровой платформы и подключения к ней участников движения в 2027-м

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) работает над сокращением времени выдачи разрешений на использование воздушного пространства до 12 часов в 2027 году, рассказали РБК в аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, курирующего цифровую трансформацию ведомств.

Вице-премьер поручил Росавиации проработать сокращение сроков на совещании в конце февраля, на котором рассматривались программы цифровой трансформации 12 министерств и ведомств. В пресс-службе ФАВТ подтвердили работу ведомства над поручением.

Как сейчас организованы полеты

Сегодня на выдачу разрешений требуется от трех до пяти суток, чтобы заблаговременно закрыть воздушное пространство для других воздушных судов путем установления временного или местного режимов. Это время требуется для гарантированного доведения информации о закрытии неба до всех пользователей через сообщения в документах аэронавигационной информации.

После запуска Цифровой платформы Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) в 2025 году будут созданы условия для доведения информации до пользователей за сутки (24 часа), отметил представитель Григоренко. При этом агентству поручено представить в правительство предложения по сокращению сроков до 12 часов.

В Росавиации уточнили, что такая возможность появится в 2027 году, после создания платформы и подключения к ее работе всех пользователей воздушного пространства.

Создание Цифровой платформы было анонсировано в ноябре 2023 года. Она должна объединить в единую цифровую среду все комплексы планирования использования воздушного пространства оперативных органов ЕС ОрВД в ее главном и 14 региональных центрах. Платформа будет состоять из четырех модулей. Первый модуль — система учета беспилотных воздушных судов (БВС) взлетной массой до 30 кг — введен в 2020 году. Второй модуль — система представления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования (СППИ) — будет запущен в 2025 году; он станет основой для формирования в текущем году модуля цифровой платформы ЕС ОрВД по принципу «одного окна». Третий модуль — система сбора, хранения и предоставления аэронавигационной информации (eAIP России) — будет готов в 2027 году. Четвертый — единая интегрированная система использования воздушного пространства ЕС ОрВД, совмещенная с централизованной базой данных ЕС ОрВД, — также будет введен в 2027 году.

Создание платформы ЕС ОрВД входит в программу цифровой трансформации Росавиации, которую одобрил Дмитрий Григоренко. В аппарате вице-премьера рассказали, что в конце февраля ФАВТ при участии Минцифры продемонстрировало работу модуля планов полетов СППИ.

«В онлайн-режиме продемонстрирован цифровой функционал для пользователей воздушного пространства, в том числе владельцев БВС, в части определения желаемого района или маршрута полета с учетом запретных зон и других элементов структуры воздушного пространства, а также границ населенных пунктов с последующим формированием плана полетов. Также продемонстрирован функционал автоматического формирования перечня требуемых для полетов разрешений, включая разрешения силовых ведомств и органов местного самоуправления, и использование личных кабинетов СППИ для формирования таких разрешений», — рассказал РБК представитель Григоренко.

Вице-премьер также поручил ФАВТ проработать возможность сократить сроки другой процедуры, необходимой для полетов БВС, — согласования полетов над населенными пунктами до менее трех дней, рассказал его представитель. Сегодня эти согласования занимают 30 дней. В Росавиации указали, что работают над сокращением этой процедуры за счет платформы — это позволит органам местного самоуправления мгновенно передавать разрешения на полеты БВС через портал «Госуслуги». При этом пока прогнозируемый срок получения ответа составляет не менее трех суток. В агентстве считают, что внедрение платформы систематизирует работу местных органов самоуправления через административные регламенты, что позволит установить предельные сроки рассмотрения запросов разрешений.

Что говорят участники отрасли

Николай Ряшин, гендиректор компании «Русдронопорт», считает, что оптимальное время получения разрешений не должно превышать «пары часов», в случае сложных полетов в городской черте, над сложными зонами, — не более суток, «но точно не дни, недели и месяцы». «Длительные процедуры согласования ведут к отсутствию возможности экстренного реагирования и уходу рынка в тень. Те, кому надо выполнить полет быстро, не будут ждать разрешения и полетят без него», — уверен он. При этом Ряшин согласен, что цифровые платформы ускорят сроки разрешительных процедур.

Никита Данилов, генеральный директор и основатель компании «Флай Дрон», считает, что 24 часа с учетом текущей организации полетов беспилотников в стране — оптимальный период для планирования и согласования. «Три—пять дней — это очень долго. За это время может радикально измениться все, и запланированный полет просто не сможет быть совершен. Регулярность и гибкое планирование полетов в городской среде с логистическими целями критически важны для эксплуатанта», — говорит он.

В ассоциации «Аэронекст» считают, что метод пассивной безопасности, который предполагает выдачу разрешений на каждый полет и построен на закрытии неба для всех участников в интересах какого-то одного (сегрегации), давно неэффективен, а система СППИ — новый инструмент, построенный на этом старом методе. «Для роста гражданского рынка с 20 млрд до 200 млрд руб. нужна возможность взлетать без ожидания разрешения. Заказчики хотят мгновенно получать данные о состоянии поля, очагах тления в лесу, повреждении линий электропередачи, газопровода, железнодорожного пути. Бывает срочно нужна перевозка груза — товаров из интернета, медикаментов, запчастей на аварийный промышленный объект, — во многих случаях счет идет на секунды, и направление полета может меняться динамически», — сказали в ассоциации.

Там подчеркнули, что сократить время может только возможность одновременного выполнения полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов гражданской и государственной авиации без ограничений во всех классах воздушного пространства, особенно в неконтролируемом воздушном пространстве класса G, где выполняется 90% полетов беспилотных воздушных судов.

Как еще будут цифровизировать беспилотники

Представитель Дмитрия Григоренко отметил, что программа цифровой трансформации ФАВТ включает также внедрение федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Авиасерт». Система переведет сертификацию типовой конструкции авиатехники, в том числе БВС, в электронный вид. Она должна снизить время сертификационных процедур и повысить их прозрачность: если в 2024 году среднее время сертификации составило шесть месяцев, то в 2025-м оно должно сократиться до четырех месяцев, а в 2026-м — до двух месяцев. Также будет увеличена пропускная способность госуслуги по обязательной сертификации БВС: с десяти единиц в 2024 году до 22 единиц в 2026-м.

«Объем сертификационных испытаний заявитель выполняет натурно: расчеты, анализы конструкции, моделирование. А вот оперативный обмен информацией и получение согласований будут вестись через систему», — поясняет представитель Росавиации. Через нее будут предоставляться две услуги: обязательные сертификации типовой конструкции авиатехники и работы компаний, ведущих ее разработку и изготовление.

«В работе находятся 16 заявок на получение сертификата, сроки во многом зависят от разработчиков и готовности опытных образцов к испытаниям. Ввод ФГИС «Авиасерт» запланирован на конец 2025 года, поэтому текущие заявки будут проходить без ее использования», — сказал представитель агентства.

Никита Данилов объясняет, что основная проблематика сертификации связана с появлением на рынке все новых и новых моделей беспилотников, многие из которых разрабатываются не крупными игроками, а стартапами. «Чтобы вывести новый тип дрона на рынок и продать, необходимо пройти сертификационные процедуры. Если они будут длиться годами, ни один стартап не потянет это финансово. Более того, даже у крупных компаний, способных пережить длительный период сертификации, возникнут проблемы: за время процедур разработки могут устареть и оказаться невостребованными. Так что ускорение сертификации до четырех или даже до двух месяцев станет неплохим подспорьем для развития всей отрасли», — считает он.

Николай Ряшин говорит, что уменьшение сроков сертификации будет влиять на ее стоимость, а значит, и на конечную стоимость продукта и на возможность оперативно выводить изделие на рынок. «Это всем полезно», — заключил он.