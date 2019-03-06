Первый в России частный космодром решили строить в Нижегородской области

Первый в России частный космодром решили строить в Нижегородской области

Первый в России частный космодром появится в Нижегородской области, его планируют достроить к 2023 году. В проект планируется привлечь 2,6 млрд руб. от частных инвесторов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Космокурс» и власти Нижегородской области договорились построить частный космодром, сообщили РБК в правительстве региона.

«В случае согласования данного проекта с госкорпорацией «Роскосмос» инвестор планирует реализовать проект в 2020–2025 годах», — рассказали в правительстве. Для реализации проекта планируется привлечь 2,6 млрд руб. частных инвестиций.

Гендиректор «Космокурса» Павел Пушкин рассказал РБК, что рассматривается несколько площадок для космодрома. По его словам, компания уже направила в «Роскосмос» необходимые документы.

Ранее о планах построить частный космодром в Нижегородской области сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил гендиректор «Космокурса».