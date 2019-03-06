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Первый в России частный космодром решили строить в Нижегородской области
Первый в России частный космодром появится в Нижегородской области, его планируют достроить к 2023 году. В проект планируется привлечь 2,6 млрд руб. от частных инвесторов
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Космокурс» и власти Нижегородской области договорились построить частный космодром, сообщили РБК в правительстве региона.

«В случае согласования данного проекта с госкорпорацией «Роскосмос» инвестор планирует реализовать проект в 2020–2025 годах», — рассказали в правительстве. Для реализации проекта планируется привлечь 2,6 млрд руб. частных инвестиций.

Гендиректор «Космокурса» Павел Пушкин рассказал РБК, что рассматривается несколько площадок для космодрома. По его словам, компания уже направила в «Роскосмос» необходимые документы.

Ранее о планах построить частный космодром в Нижегородской области сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил гендиректор «Космокурса».

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Сколько стоят космодромы

На сайте «Космокурса» сказано, что компания создает многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма. Для таких целей не подходят космодромы Байконур и Восточный, говорил Пушкин в беседе с «Известиями» в конце февраля. По данным издания, компания планирует разместить свой космодром в Нижегородской области или Татарстане. Для этого необходимы участок площадью 5 млн кв. м и инфраструктура.

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С небольшого космодрома планируется запускать туристов на высоту около 200 км, где они проведут в невесомости 5–6 минут. Первый экспериментальный полет запланирован на 2023 год, а полет с пассажирами — на 2025-й.

В то же время американская частная компания Blue Origin планирует отправить человека в суборбитальный полет на своем многоразовом космическом корабле New Shepard уже в этом году.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
Теги: космодром, космический туризм
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