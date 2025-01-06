Как песни из России снизили долю в топ-10 в бывшем СССР. Инфографика

Песни российских артистов в 2024 году сократили число позиций или выбыли из рейтингов и чартов самых популярных исполнителей в странах бывшего СССР, следует из подсчетов на основе данных сервиса Apple Music.

Так, в 2024 году полностью из рейтингов выпали песни российских артистов на Украине и в Белоруссии (годом ранее там было три и девять композиций соответственно). С шести до одной композиции снизилось число российских песен в Узбекистане и Эстонии, с семи до трех — в Таджикистане и Латвии, с четырех до трех — в Туркмении и Киргизии.