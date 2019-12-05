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Операторы связи обвинили ФАС в халатности из-за дел по кабелю под землей
Ассоциация телеком-операторов обвинила представителей ФАС в «саботировании» антимонопольных дел против «Ростелекома». По их оценкам, из-за бездействия регулятора госоператор ежегодно получает сверхприбыль в размере 2–4 млрд руб.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Директор ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО, объединяет десять региональных компаний связи) Алексей Леонтьев направил руководителю антимонопольной службы Игорю Артемьеву жалобу на ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками управления реryлирования связи и информационных технологий ФАС России (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель АСТО). По мнению провайдеров, сотрудники службы халатно отнеслись к рассмотрению дел против «Ростелекома».

Госоператора неоднократно обвиняли в завышенных ценах на предоставление места в телеком-канализации для размещения кабелей связи. Региональные управления ФАС в Санкт-Петербурге, Челябинской, Астраханской и Волгоградской областях с интервалом в несколько лет в ходе проверки обоснованности тарифов «Ростелекома» установили, что цены «Ростелекома» многократно превышают реальные расходы на предоставление доступа к инфраструктуре. Однако центральный аппарат ФАС отменял эти решения, не находя нарушений законодательства, говорится в письме АСТО. Его авторы объясняют расхождение позиций региональных и федеральных чиновников антимонопольной службы тем, что последние «фактически саботировали расследования». АСТО просит Артемьева провести независимое и открытое расследование деятельности комиссии управления связи в ФАС. РБК направил запрос в антимонопольную службу.

О чем спорят операторы

У операторов связи есть три варианта прокладки кабеля: через связистскую канализацию, по крышам домов или по опорам линий электропередачи (ЛЭП). Однако зачастую энергосетевые компании неохотно делятся местом на своих линиях, а на прокладывание кабелей по воздуху есть ограничения, например на длину пролета между домами, отметил Алексей Леонтьев. По его словам, многие корпоративные заказчики, в частности банки и госструктуры, строго требуют от поставщика услуг связи провести кабель именно через канализацию, что должно гарантировать защищенность проводов от внешнего воздействия. «При высоких ценах на услуги «Ростелеком» выиграет дважды: получает прибыль от тех, кто готов платить за канализацию, и имеет конкурентное преимущество для крупных заказов», — рассказывает Алексей Леонтьев.

Так, в 2010 году управление ФАС по Челябинской области посчитало, что компания «Уралсвязьинформ» (впоследствии была присоединена к «Ростелекому») установила монопольно высокую цену на размещение кабеля в канализации в размере 4 тыс. руб. за 1 км, что, по мнению ведомства, в три раза превышает затраты на содержание канализации. Позже «Ростелеком» оспорил это решение в суде.

В 2014 году управление ФАС по Астраханской области решило, что «Ростелеком» злоупотребляет доминирующим положением на рынке услуг по предоставлению места в канализации связи. В решении ведомства указывалось, что стоимость размещения 1 км кабеля составляла 1,2 тыс. руб., что предполагает рентабельность услуги в размере 644%.

Специалисты управления ФАС по Санкт-Петербургу в том же году признали, что стоимость строительства одного километра канализации, которая учтена при расчете тарифа, составляет 1,4–1,7 млн руб., что в три–пять раз превышает фактическую величину стоимости строительства.

Однако в 2015 году центральный аппарат ФАС при рассмотрении жалоб региональных операторов на «Ростелеком» не согласился с обвинениями о завышенных ценах на размещение кабелей в канализации. Представители антимонопольной службы постановили, что «базовый тариф» госоператора в 8 тыс. руб. за километр «является необоснованно завышенным и его размер
превышает сумму экономически обоснованных затрат». Тем не менее с учетом понижающих региональных коэффициентов, после применения которых цена снижается до 4 тыс. и 6 тыс. рублей, «комиссия не усматривает достаточных доказательств превышения установленных цен на услугу < ... > суммы необходимых расходов и прибыли».

В АСТО считают, что эта сумма была оценена неверно. «Стоимость рассчитывалась исходя из документов, представленных «Ростелекомом», реальные затраты на оказание услуги не оценивались. То есть не выполнили главную задачу расследования: вместо выявления и анализа затрат принимали расчеты расходов монополиста», — указано в письме ассоциации.

В 2017 году ФАС признала, что «Ростелеком» «необоснованно включает в тариф для сторонних организаций все затраты на реконструкцию и восстановление канализации, в то время как работы по реконструкции и восстановлению проводятся в интересах самого ПАО «Ростелеком». Указанный тариф — 9,16 тыс. руб. за км. В том же документе антимонопольная служба отмечает, что госоператор добровольно исправил нарушение еще до публикации постановления ФАС. Однако к этому моменту цены на услугy, которые были установлены в результате исполнения предписания, оказались или неизменными, или выше, чем действовавшие раньше, сообщается в письме АСТО.

Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что им не известно об обращении АСТО в ФАС. «Тарифы на предоставление места в кабельной канализации рассчитываются точно в соответствии с требованиями Правил недискриминационного доступа. Расчет тарифов базируется на экономически обоснованных затратах на содержание линейно-кабельных сооружений, понесенных компанией в каждом конкретном регионе», — отметил он.

По словам главы аналитического агентства «Рустелеком» Юрия Брюквина, проблема с монопольно высокими ценами на размещение кабелей касается не только «Ростелекома». «Есть метрополитен, который также устанавливает свои тарифы на размещение кабеля, но почему-то никто не идет жаловаться на него в ФАС», — рассуждает эксперт.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: «Ростелеком», Федеральная антимонопольная служба, тарифы, инфраструктура
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