Операторы связи обвинили ФАС в халатности из-за дел по кабелю под землей

Ассоциация телеком-операторов обвинила представителей ФАС в «саботировании» антимонопольных дел против «Ростелекома». По их оценкам, из-за бездействия регулятора госоператор ежегодно получает сверхприбыль в размере 2–4 млрд руб.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Директор ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО, объединяет десять региональных компаний связи) Алексей Леонтьев направил руководителю антимонопольной службы Игорю Артемьеву жалобу на ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками управления реryлирования связи и информационных технологий ФАС России (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель АСТО). По мнению провайдеров, сотрудники службы халатно отнеслись к рассмотрению дел против «Ростелекома».

Госоператора неоднократно обвиняли в завышенных ценах на предоставление места в телеком-канализации для размещения кабелей связи. Региональные управления ФАС в Санкт-Петербурге, Челябинской, Астраханской и Волгоградской областях с интервалом в несколько лет в ходе проверки обоснованности тарифов «Ростелекома» установили, что цены «Ростелекома» многократно превышают реальные расходы на предоставление доступа к инфраструктуре. Однако центральный аппарат ФАС отменял эти решения, не находя нарушений законодательства, говорится в письме АСТО. Его авторы объясняют расхождение позиций региональных и федеральных чиновников антимонопольной службы тем, что последние «фактически саботировали расследования». АСТО просит Артемьева провести независимое и открытое расследование деятельности комиссии управления связи в ФАС. РБК направил запрос в антимонопольную службу.

О чем спорят операторы

У операторов связи есть три варианта прокладки кабеля: через связистскую канализацию, по крышам домов или по опорам линий электропередачи (ЛЭП). Однако зачастую энергосетевые компании неохотно делятся местом на своих линиях, а на прокладывание кабелей по воздуху есть ограничения, например на длину пролета между домами, отметил Алексей Леонтьев. По его словам, многие корпоративные заказчики, в частности банки и госструктуры, строго требуют от поставщика услуг связи провести кабель именно через канализацию, что должно гарантировать защищенность проводов от внешнего воздействия. «При высоких ценах на услуги «Ростелеком» выиграет дважды: получает прибыль от тех, кто готов платить за канализацию, и имеет конкурентное преимущество для крупных заказов», — рассказывает Алексей Леонтьев.

Так, в 2010 году управление ФАС по Челябинской области посчитало, что компания «Уралсвязьинформ» (впоследствии была присоединена к «Ростелекому») установила монопольно высокую цену на размещение кабеля в канализации в размере 4 тыс. руб. за 1 км, что, по мнению ведомства, в три раза превышает затраты на содержание канализации. Позже «Ростелеком» оспорил это решение в суде.