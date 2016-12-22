В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2018 год
Технологии и медиа, 12:30
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В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2018 год
Российские пользователей соцсетей стали старше и искреннее, они выбирают персонально подобранный контент. К такому выводу пришли эксперты Brand Analitycs, проанализировав работу соцсетей за этот год
Главными трендами российских соцсетей в 2018 году стали резкая популярность Instagram, персонализация контента, взросление пользователей и их искренность. К такому выводу пришли эксперты Brand Analitycs, проанализировав публичные сообщения в социальных сетях (исследование есть в распоряжении РБК).
- Популярность Instagram. За полтора года в российском сегменте сервиса число авторов и количество контента выросли в три раза, выяснили в Brand Analitycs. Компания AiTarget (партнер Instagram и Facebook в России по размещению рекламы) утверждает, что в текущем году Россия по числу активных пользователей в Instagram вышла на первое место в Европе и шестое в мире.
- Видеоформаты. По данным Brand Analytics, видеоконтент есть в каждой пятой публикации в российском сегменте Facebook и каждой седьмой публикации в «Одноклассниках». Эта соцсеть, а также «ВКонтакте» и Facebook по ежедневному объему видеоконтента опередили YouTube и Instagram. Эксперты заявили также о растущем тренде мобильных социальных видеоредакторов.
- Тематизация и персонализация. Эксперты установили, что российские пользователи теперь уделяют больше внимания площадкам, которые дают возможность сократить количество информации и при этом повысить качество общения. Среди таких площадок специалисты называют форумы и тематические ресурсы, сообщества в соцсетях, а также сервисы, позволяющие формировать персональные ленты новостей (например, Twitter — с помощью хештегов, Telegram — с помощью публичных каналов). В России также растет сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен»: его пользователи активны в комментариях на этой площадке, а сам сервис показывает широкую цитируемость в соцмедиа (Brand Analytics утверждает, что по этому показателю «Дзен» обогнал информагентства «РИА Новости» и ТАСС).
- Взросление соцсетей. Заметнее всего этот тренд показал себя в Facebook (основной прирост соцсеть продемонстрировала за счет пользователей возраста «45 плюс»), при этом исключением из тренда стали Twitter (к сервису возвращается молодая аудитория) и «Одноклассники» (соцсеть стала предлагать контент, интересный для молодежи).
- Конкуренция. Эксперты отмечают, что задача удержать пользователя и повысить качество потребления им контента заставляет соцсети придумывать новые форматы и способы заработка.
- Искренность. Brand Analytics отмечает, что теперь в соцсетях «не просто можно, а модно говорить» о проблемах, неудачах и плохом настроении, а также искренне делиться переживаниями. Эксперты указывают, что необходимость поддерживать видимость успеха в соцсетях больше не актуальна.