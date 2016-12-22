ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,24 66,33 EUR Нал. 76,21 75,25 USD Бирж. 66,69 -0,13 EUR Бирж. 75,63 -0,17 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3923,80 -105,00 IMOEX 2423,56 -0,81% RTSI 1144,77 -0,96% Brent 61,72 -1,39% DJIA 25038,90 -3,06% Nasdaq 7160,20 -3,78%
В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2018 год
Лента новостей
Генштаб рассказал о новых целях для российских ракет после разрыва ДРСМД 13:06, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 13:03, РБК и ГТЛК Поздно ли продавать биткоин: криптовалюта подешевела уже на 67% 12:59, Крипто 11 друзей «Карла»: новые Telegram-каналы о моде и стиле 12:58, Pink Спецслужбы Украины заподозрили УПЦ в разжигании религиозной розни 12:47, Общество Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург из-за неисправности 12:41, Общество Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю 12:37, Общество Золотов рассказал о задачах сотрудников Росгвардии в Арктике 12:33, Политика В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2018 год 12:30, Технологии и медиа Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 12:30, РБК и EXMO Ликсутов назвал сроки введения фиксации отсутствия ОСАГО по камерам 12:30, Общество Генштаб назвал причину повышения возможностей российских ядерных сил 12:27, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 12:26, РБК и Huawei «Яндекс» представил свой первый смартфон 12:26, Технологии и медиа Как собственные торговые марки розничных сетей бросают вызов гигантам 12:22, Потребрынок  Минфин впервые за пять месяцев не установит рекорд по закупкам валюты 12:19, Экономика Гарри Нуриев – «РБК Стиль»: «В Москве нет места для риска» 12:15, Стиль В Приамурье рассказали об отказе «граждан СССР» платить за свет 12:13, Общество Голикова назвала страдающие от ожирения регионы 12:10, Общество Шеринг-экономика: как потреблять не в ущерб комфорту 12:09, Партнерский материал Около 80% россиян сочли конфликт в Керченском проливе провокацией Украины 12:01, Общество Власти анонсировали изменение скоростного режима в Москве 12:00, Общество Порошенко назвал дату объединительного церковного собора 11:54, Общество Мать ученика из Ленобласти заявила об угрозах отчислить его из-за мемов 11:54, Общество МВД опровергло ввод плана «Сирена» в Москве из-за сбежавшего охранника 11:48, Общество Ресторан «Моне» и воск для укладки «Дали»: как сделать из художника бренд 11:48, Стиль
В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2018 год
Технологии и медиа, 12:30
0
В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2018 год
Российские пользователей соцсетей стали старше и искреннее, они выбирают персонально подобранный контент. К такому выводу пришли эксперты Brand Analitycs, проанализировав работу соцсетей за этот год
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главными трендами российских соцсетей в 2018 году стали резкая популярность Instagram, персонализация контента, взросление пользователей и их искренность. К такому выводу пришли эксперты Brand Analitycs, проанализировав публичные сообщения в социальных сетях (исследование есть в распоряжении РБК).

  1. Популярность Instagram. За полтора года в российском сегменте сервиса число авторов и количество контента выросли в три раза, выяснили в Brand Analitycs. Компания AiTarget​ (партнер Instagram и Facebook в России по размещению рекламы) утверждает, что в текущем году Россия по числу активных пользователей в Instagram вышла на первое место в Европе и шестое в мире.
  2. Видеоформаты. По данным Brand Analytics, видеоконтент есть в каждой пятой публикации в российском сегменте Facebook и каждой седьмой публикации в «Одноклассниках». Эта соцсеть, а также «ВКонтакте» и Facebook по ежедневному объему видеоконтента опередили YouTube и Instagram. Эксперты заявили также о растущем тренде мобильных социальных видеоредакторов.
  3. Тематизация и персонализация. Эксперты установили, что российские пользователи теперь уделяют больше внимания площадкам, которые дают возможность сократить количество информации и при ​этом повысить качество общения. Среди таких площадок специалисты называют ​форумы и тематические ресурсы, сообщества в соцсетях, а также сервисы, позволяющие формировать персональные ленты новостей (например, Twitter — с помощью хештегов, Telegram — с помощью публичных каналов). В России также растет сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен»: его пользователи активны в комментариях на этой площадке, а сам сервис показывает широкую цитируемость в соцмедиа (Brand Analytics утверждает, что по этому показателю «Дзен» обогнал информагентства «РИА Новости» и ТАСС).
  4. Взросление соцсетей. Заметнее всего этот тренд показал себя в Facebook (основной прирост соцсеть продемонстрировала за счет пользователей возраста «45 плюс»), при этом исключением из тренда стали Twitter (к сервису возвращается молодая аудитория) и «Одноклассники» (соцсеть стала предлагать контент, интересный для молодежи).
  5. Конкуренция. Эксперты отмечают, что задача удержать пользователя и повысить качество потребления им контента заставляет соцсети придумывать новые форматы и способы заработка.
  6. Искренность. Brand Analytics​ отмечает, что теперь в соцсетях «не просто можно, а модно говорить» о проблемах, неудачах и плохом настроении, а также искренне делиться переживаниями. Эксперты указывают, что необходимость поддерживать видимость успеха в соцсетях больше не актуальна.
Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: российские соцсети , тренды
Главное
Минфин впервые за пять месяцев не установит рекорд по закупкам валюты Экономика
Материалы по теме
Instagram разрешил ограничивать доступ к Stories Технологии и медиа
Цифровая угроза: что думают россияне об утечке личных данных в соцсетях Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter