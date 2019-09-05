К концу сентября в России закончатся IP-адреса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,99 -0,23 EUR Бирж. 73,05 0 Brent 61,38 +1,34% USD Нал. 66,32 65,58 EUR Нал. 73,38 72,59 USD ЦБ 66,05 -0,45 EUR ЦБ 72,88 -0,19 EUR/USD 1,1068 +0,0039 BTC/USD Бирж. 10 610,00 +17,00 IMOEX 2 805,57 +0,44% RTSI 1 339,34 +0,64% DJIA 26 745,97 +1,48% Nasdaq 8 076,68 +1,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Роснефть ₽563,24 (+34,91%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,49%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Роснефть ₽563,24 (+34,91%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,49%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 66,05 (-0,45) Quote, 13:44
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 72,88 (-0,19) Quote, 13:44
СМИ сообщили о гибели в Сирии троих российских военнослужащих Политика, 17:02 Минтранс предложил передать проведение техосмотра официальным дилерам Политика, 17:02 «Спартак» объявил об уходе главы медицинского департамента Спорт, 16:47 Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Экономика, 16:37 Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни Политика, 16:35 Появилось видео с места падения военного вертолета под Саратовом Общество, 16:32 В Сергиевом Посаде на рабочих обрушилась заброшенная пятиэтажка Общество, 16:31 Как ускорить карьерный рост: 12 советов для программистов Экономика образования, 16:31  Нацсовет Украины по ТВ потребует аннулировать лицензию телеканала NewsOne Общество, 16:29 В Донецке произошел второй взрыв за два дня Общество, 16:29 Прежде чем начинать свое дело на фудтраке: советы Яны Нагаевой РБК и ГАЗ, 16:28 Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков Общество, 16:15 Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit Политика, 16:15 ПТУ прекратят учить «парикмахерскому искусству» и готовить «станочников» Общество, 16:13
Технологии и медиа ,  
0 
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов. Это может привести к трудностям у небольших операторов связи и интернет-хостингов
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка. RIPE NCC — одна из пяти региональных интернет-регистратур в мире, которая занимается распределением интернет-ресурсов в России, Европе и на Ближнем Востоке. По словам Семеняки, те компании, которые захотят получить адреса в формате IPv4, теперь будут вынуждены либо перекупать их у других игроков, либо ждать, когда те добровольно освободят их.

IP — один из базовых протоколов для передачи данных в интернете. Компьютеры для соединения друг с другом используют числовые IP-адреса: когда пользователь хочет открыть какой-то сайт и вводит в строку браузера домен, например rbc.ru, компьютер преобразовывает его в 80.68.253.13. IPv4 — первая широко используемая версия протокола IP. По данным RIPE NCC, сейчас доступно 1,88 млн адресов IPv4, хотя на 30 июля их было 2,61 млн.

За распределение IP-адресов отвечает Internet Assigned Numbers Authority (Администрация адресного пространства интернета, IANA), которая является частью Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами, ICANN). IANA делегирует свои полномочия по дальнейшему распределению IP-адресов региональным регистратурам, в том числе RIPE NCC.

Изначально в протоколе IPv4 было 4,3 млрд адресов, и еще в 2011 году региональные регистратуры начали предупреждать о дефиците адресов в нем и переходить на особый режим их выдачи. «Когда у нас остался последний большой блок адресов в конце 2012 года, мы начали выдавать новым членам RIPE NCC адреса только в пулах по 1024 штуки. Те, кому необходимо получить больше адресов, должны повторно заплатить RIPE NCC (в сумме членский и вступительный взносы — около $3,5 тыс.)», — рассказал Семеняка.

В апреле 2018 года у RIPE NCC закончились все новые IPv4 адреса, и организация начала распределять те, которые ранее использовались и были возвращены — например, в результате исчезновения компании. «Мы ожидали, что их хватит примерно на 2–2,5 года, но темпы расходования оказались выше, в том числе из-за активного появления новых интернет-ресурсов», — пояснил собеседник РБК.

Компании из одного региона не могут получить адреса в другом, так как есть специальные требования для членства в организациях, распределяющих ресурс, — например, о необходимости вести бизнес в данном регионе.

Как пояснил РБК директор Координационного центра доменов.ru/.рф Андрей Воробьев, пользователи не будут испытывать технических проблем с доступом к информационным ресурсам после того, как у RIPE NCC закончатся свободные IPv4-адреса, так как они потребляют готовую услугу, предоставляемую операторами. «Все проблемы по существу ложатся на операторов и технические компании, которые заинтересованы в предоставлении услуги», — отметил он.

Почему закончились IPv4-адреса в нашем регионе и что за этим последует — в материале «РБК Pro».

Авторы: Евгения Баленко, Александра Посыпкина
Теги: интернет, адреса, протокол, дефицит
Материалы по теме
Посол России сообщил о 3 млн кибератак на российские IP-адреса из США
Политика
Роскомнадзор разблокировал почти 19 тыс. IP-адресов по «делу Telegram»
Технологии и медиа
Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter