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Компания Volvo представила автомобиль без руля и педалей
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Компания Volvo представила автомобиль без руля и педалей
Технологии и медиа, 14:57
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Компания Volvo представила автомобиль без руля и педалей
Беспилотный концепт-кар 360с лишен руля и других традиционных систем управления и приводится в движение электрической силовой установкой
Volvo 360с (Фото: Volvo Car Corporation )

Компания Volvo на специальном мероприятии в штаб-квартире в Гетеборге (Швеция) представила концепт-кар 360с, рассказала корреспонденту РБК представитель компании. Автомобиль оснащен системами беспилотного управления, поэтому лишен привычных водительских органов управления — руля и педалей.

Это решение позволило дизайнерам и конструкторам шведской марки полностью отказаться от традиционной компоновки салона, при которой пассажиры сидят друг за другом в несколько рядов.

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По задумке создателей, пассажиры во время поездок в будущих беспилотниках смогут заниматься тем, чем захотят: внутренний вид салона можно подстраивать под текущие нужды. Сейчас предполагается четыре варианта внутреннего оснащения: салон 360с можно использовать как спальню, мобильный офис на колесах, жилую комнату или место для развлечений.

Если такие автомобили будут производиться, они станут ездить по тем же дорогам, что и обычные машины, поэтому в компании разработали новую систему оповещения водителей других автомобилей о действиях беспилотника: 360c будет использовать звуковые эффекты и разноцветную подсветку отдельных элементов автомобиля.

Водителям в других машинах в любой момент будет понятно, какое действие намерен совершить беспилотный автомобиль, утверждают в компании.

Концепт-кар оснащен электрической силовой установкой, которая приводит в движение все четыре колеса. Электромоторы 360с питает блок литий-ионных батарей, равномерно распределенных под полом автомобиля. Запас хода на одной полной зарядке составит не менее 300 км, заявили в Volvo.

Автор: Роман Фарботко.
Теги: Volvo , электромобиль
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