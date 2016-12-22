«Первый» не продлил контракт с ведущим «Воскресного времени» Фадеевым

С ведущим еженедельной аналитической программы «Воскресное время» на «Первом канале» Валерием Фадеевым не продлили контракт, выяснил РБК. Фадеев сменил на этой должности Ираду Зейналову в 2016 году

Валерий Фадеев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

«Первый канал» не продлил контракт с ведущим программы «Воскресное время» Валерием Фадеевым. Об этом сообщил РБК источник на медиарынке, в пресс-службе «Первого канала» РБК сообщили, что Фадеев действительно больше не будет ведущим программы «Воскресное время».

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени», — сообщили РБК в пресс-службе канала, отметив, что договорились с Фадеевым о том, что он останется ведущим итоговой воскресной программы «до конца минувшего сезона».

«Мы благодарим Валерия Фадеева за совместную работу и всегда будем рады видеть его в нашем эфире», — подчеркнули в пресс-службе.

На момент публикации заметки Фадеев оказался не доступен для связи.

До прихода Фадеева на «Первый канал» «Воскресное время» с 2012 года вела Ирада Зейналова.

Летом 2017 года Фадеев был выбран секретарем Общественной палаты, он был единственным кандидатом на этот пост.

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