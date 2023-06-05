Apple представила новый MacBook Air и два настольных компьютера

Презентация прошла в штаб-квартире Apple в Купертино. Компания представила легкий ноутбук MacBook Air, компактный компьютер Mac Studio и настольный компьютер Mac Pro

Американская корпорация Apple представила новый ноутбук MacBook Air, настольный компьютеры Mac Pro и компактный Mac Studio. Презентация прошла на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) в штаб-квартире компании Apple Park в Купертино (штат Калифорния), трансляция шла на Youtube.

Новинки представили глава корпорации Тим Кук, глава отдела аппаратного обеспечения Apple Джон Тернус и вице-президент группы Кейт Бержерон.

Новый MacBook Air — это легкий ноутбук с диагональю 15 дюймов весом около 1,4 кг. Он представлен в тех же цветах, что и предшествующая 13-дюймовая версия — золотом, серебристом и «серый космос».

Устройство оснащено чипом М2, новым дисплеем и разъемом для наушников 3,5 мм. Цены на ноутбук MacBook Air начинаются от $1299.

Настольный компьютер Mac Studio работает на базе процессора M2 Ultra, 76-ядерным графическим процессором, который на 30% быстрее, чем у предыдущей версии, утверждают в компании.

Настольный компьютер Mac Pro также оснащен чипом M2 Ultra. Он работает в три раза быстрее, чем компьютеры Mac на базе Intel, сообщили представители корпорации. Он предлагается как в башенном, так и в стоечном корпусе. Цена устройства стартует от $6999.

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