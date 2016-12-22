Стив Возняк назвал перестройку интернета условием для его безопасности

Сооснователь компании Apple Стив Возняк в интервью РБК рассказал, что существует возможность уменьшить число киберпреступлений. Но для этого придется перестроить весь интернет

Стив Возняк (Фото: Anindito Mukherjee / Bloomberg)

В интервью РБК Возняк заявил, что в будущем ситуация с киберпреступлениями будет лишь обостряться, а потому указал, что возможности их совершения необходимо ограничить, пока ситуация не вышла из-под контроля. Он при этом признал, что свести вероятность взлома к нулю не получится, сравнив киберпреступления с угоном автомобилей.

«Но со временем мы сможем, например, построить блокчейн-систему, в которой любое серьезное действие будет требовать подтверждения со стороны пользователей. Такие системы будет почти невозможно взломать. Сейчас они невозможны в силу технических ограничений, но я уверен, что рано или поздно они появятся. Правда, чтобы они работали, нам постепенно придется перестроить весь интернет», — сказал Возняк.

Серьезной Возняк назвал и проблему слежки за людьми через их же электронные устройства. «Мне искренне жаль, что развитие компьютеров, к которому я приложил руку, привело к появлению таких средств слежки, о которых многие люди даже не подозревают. Мне не нравится, что современные технические возможности позволяют легко нарушать то, что старается гарантировать нам закон. Однажды людям придется начать борьбу за свои права — встать и сказать государству: так не пойдет», — подчеркнул он.

Возняк также указал, что у развития технологии помимо пользы есть и обратная сторона. «Общество становится «пластиковым»: мы все больше похожи друг на друга, в нас все меньше креативности, индивидуальности, независимости. Даже дома, в которых мы живем, в основном одинаковые. И цифровая революция делает нас все более зависимыми от технологий и в чем-то более одинаковыми», — подчеркнул он.

Стивен Гэри Возняк является одним из сооснователей компании Apple. Он владел 45% акций Apple Computer (ныне Apple Inc.), но к настоящему моменту у Возняка осталось менее 1% бумаг компании. Позже Возняк участвовал в таких проектах, как Acquicor Technology, Fusion-io и Primary Data, в большинстве из которых занимался руководством научными разработками.