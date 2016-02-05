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Следователи пришли с обысками в ТАСС и «Михайлов и партнеры»
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Следователи пришли с обысками в ТАСС и «Михайлов и партнеры»
Проверки РЖД, 05 фев 2016, 13:58
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Следователи пришли с обысками в ТАСС и «Михайлов и партнеры»
В ТАСС проходят обыски. Они связаны с предыдущим местом работы одного из сотрудников, сказал РБК представитель агентства. СМИ сообщают, что обыски прошли и в компании «Михайлов и партнеры», основанной директором ТАСС
Здание ТАСС в Москве (Фото: «РИА Новости»)

​Два обыска

Первым об обысках в ТАСС сообщило екатеринбургское издание Znak.com. Следственные действия проходят в департаменте стратегических инициатив агентства, сообщило издание.

Представитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Илья Новиков подтвердил РБК, что в здании агентства прошел обыск.

«Следственные действия связаны с одним из наших сотрудников, точнее — с его предыдущим местом работы. К деятельности ТАСС они отношения не имеют», — заявил Новиков.

Новиков отказался подтвердить или опровергнуть, что речь может идти о гендиректоре ТАСС Сергее Михайлове. Такая версия прозвучала в первой редакции сообщения Znak.com, однако позже это сообщение было отредактировано, и упоминание о Михайлове исчезло.

Позже агентство RNS сообщило об обысках в коммуникационном агентстве «Михайлов и партнеры», которое основал Михайлов.

«Следственные действия проводятся с утра, у сотрудников, которые к тому времени находились в офисе, забрали телефоны», — сказал один из источников RNS. Следственные действия касаются одного из клиентов, уточнил второй источник. Обыски проходят в офисе «МиП» на Ленинградском проспекте, в бизнес-центре «Монарх», уточняет RNS.

Исполняющая обязанности начальника Управления информации и общественных связей МВД России Марина Молокова заявила РБК, что следственные действия в ТАСС проводились следственным департаментом МВД в отношении одного из рядовых сотрудников и не имеют никакого отношения к работе агентства.

По словам собеседника РБК, близкого к «Михайлов и партнеры», речь может идти о рядовом сотруднике департамента стратегического планирования, который перешел в ТАСС из агентства около полутора лет назад.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник в ТАСС сообщает, что обыски прошли также в кабинете заместителя финансового директора Юлии Степановой, которая ранее работала в ТАСС.

Загадочные причины

Обыски в ТАСС и рекламном агентстве «Михайлов и партнеры» могут быть связаны с расследованием о завышенных расходах на PR-кампании ОАО «РЖД», пишет «Росбалт» со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией». Михайлов ранее занимал пост начальника департамента корпоративных коммуникаций РЖД.

Источник, близкий к администрации президента, также заявил РБК, что обыски связаны с проверками в отношении РЖД. При этом он добавил, что эти проверки касаются не работы Сергея Михайлова, а бывших сотрудников агентства «Михайлов и партнеры», теперь работающих в ТАСС.

Представитель РЖД сказал РБК, что ему ничего неизвестно про обыски и их связь с контрактами РЖД.

Источник, близкий к агентству «Михайлов и партнеры», отрицает, что обыски в агентстве связаны с проверками в отношении РЖД - по его словам, у «Михайлов и партнеры» никогда не было контрактов с этой структурой. Собеседник РБК объяснил, что обыски связаны со одним из старых клиентов агентства, с которым «Михайлов и партнеры» не работает уже два года. Назвать этого клиента он отказался. 

Собеседник РБК в правоохранительных органах, в свою очередь, утверждает, что обыски в ТАСС и в агентстве «Михайлов и партнеры» никак не связаны с доследственной проверкой в РЖД, которая проводится по заявлениям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По словам источника РБК, проверку в отношении экс-главы РЖД Владимира Якунина проводит Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, однако у него недостаточно влияния и полномочий, чтобы инициировать обыск в здании одного из главных информационных агентств страны.

Юрист ФБК Иван Жданов ранее подтвердил РБК, что проверку в отношении Якунина проводит Управление на транспорте.

В пресс-службе МВД не смогли прокомментировать обыски в агентстве «Михайлов и партнеры» и не исключили, что следственные действия проводило другое ведомство. В СКР оперативно не отреагировали на запрос РБК.

В декабре 2014 года РБК писал, что основным владельцем компании «Лайса», получившей 15-летний контракт на продажу всей рекламы «Российских железных дорог», был Виталий Кривенко, давний соратник гендиректора ТАСС Михайлова, работавший заместителем начальника корпоративных коммуникаций РЖД.

В 2004 году Михайлов покинул созданное им агентство, став сначала советником президента РЖД, а затем начальником департамента корпоративных коммуникаций. В том же году в РЖД на должность заместителя Михайлова пришел Кривенко. В 2012 году распоряжением премьера Дмитрия Медведева Михайлов был назначен гендиректором ТАСС.

Авторы: Анастасия Ляликова, Елизавета Сурганова, Илья Рождественский.
Теги: обыски , ТАСС , информационное агентство
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