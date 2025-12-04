В России заблокировали Snapchat. Что это за мессенджер

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Snapchat — мессенджер для обмена фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через несколько секунд. Популярность он приобрел в том числе благодаря фильтрам и маскам.

Приложение создали Эван Шпигель и Бобби Мерфи в 2011 году. Уже в 2016-м Snapchat обошел Twitter по количеству ежедневных пользователей. А В 2017-м Snap Inc. провела IPO. Цена одной акции была установлена на уровне $17, что позволило говорить о капитализации компании в $24 млрд. Это стало крупнейшим размещением в секторе hi-tech США со времен IPO Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Snapchat можно использовать тремя способами:

Сохранять получившиеся «снэпы» в галерею и публиковать в других соцсетях;

Найти друзей в приложении при помощи снэпкода и отправить публикацию им;

Выкладывать публичные истории, которые живут 24 часа. Таким способом приложение использовали знаменитости и СМИ.

По данным на февраль 2025 года, Snapchat был на 9-м месте в рейтинге самых популярных соцсетей в мире по количеству ежемесячно активных пользователей (932 млн).

В последние годы платформа зарабатывает при помощи привлечения рекламодателей из малого и среднего бизнеса и внедрения новых форматов монетизации (спонсируемые Snap-сообщения и продвигаемые места). Параллельно Snapchat развивает подписку через сервис Snapchat+, снижая зависимость от цикличной и не всегда предсказуемой рекламы. Количество платных подписчиков Snapchat+ достигло почти 17 млн. Этот сегмент стал важным источником стабильного дохода: в третьем квартале 2025 года выручка от подписок составила $190 млн, увеличившись на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Bloomberg.