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Бизнес выступил против ужесточения правил для интернет-магазинов
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Бизнес выступил против ужесточения правил для интернет-магазинов
Технологии и медиа, 04 сен 2015, 12:56
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Бизнес выступил против ужесточения правил для интернет-магазинов
Интернет-компании и товарные агрегаторы раскритиковали законопроект Роспотребнадзора, который предлагает приравнять ответственность интернет-посредников к той, что несут обычные магазины
Фото: Lori

В защиту агрегаторов

Письмо с критикой поправок к закону «О защите прав потребителей» Российская ассоциация электронных компаний (РАЭК; объединяет более 100 организаций) отправила в Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минпромторг, Минкомсвязи и правительство сегодня, 4 сентября.

В документе за подписью главы РАЭК Сергея Плуготаренко и руководителя кластера «РАЭК/Электронная коммерция» (объединяет игроков рынка интернет-торговли) Ивана Кургузова говорится, что законопроект в текущей редакции не решает задачи, которые Роспотребнадзор обозначил в пояснительной записке — обеспечить защиту прав потребителей при покупке товаров в интернете. При этом он несет в себе ряд существенных рисков для бизнеса, как в сфере продажи товаров через интернет, так и в сфере информационных технологий (СМИ, информационные ресурсы и др.), сказано в письме (копия есть в распоряжении РБК).

Документ ставит в неравные условия работу интернет-магазинов и компаний, которые продают товары с помощью каталогов или через телемагазин, предупреждают авторы письма. «Не ясно, почему для организаций, осуществляющих продажу товаров в интернете, устанавливаются иные, более жесткие требования», говорится в письме.

Поправки направлены на деятельность российских интернет-магазинов, в то время как основная проблема, связанная с защитой прав потребителей при продаже товаров, связана с работой иностранных онлайн-площадок в России, утверждают в РАЭК. Как показывает практика работы интернет-компаний, доля претензий потребителей, связанная с неполучением полной информации о товаре, «крайне незначительна», говорится в документе. А существующее законодательство уже содержит нормы, которые защищают пользователя от покупки некачественного товара в Сети — он может отказаться от заказа в любое время до его получения и в течение семи дней после доставки. Данная норма, по мнению РАЭК, «в полном объеме компенсирует возможные неблагоприятные для потребителя последствия», связанные с отсутствием информации о товаре или продавце.

Авторы письма обращают внимание на то, что под термин «товарный агрегатор» в текущей редакции законопроекта могут подпасть СМИ, если на их сайте размещается информация о товарах или обзор товара, а также информационные сайты, на которых пользователи обмениваются мнениями или отзывами о продуктах (форумы).

РАЭК предупреждает, что если законопроект будет принят в текущей редакции, то некоторые товарные агрегаторы могут прекратить свою деятельность, в том числе по решению госорганов. Это приведет к достаточно быстрому замещению отечественных интернет-агрегаторов зарубежными интернет-площадками, на которых не распространяются нормы законодательства о защите прав потребителей, сетуют авторы письма.

С позицией РАЭК согласен интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Если покупатель сделал заказ, например, на «Яндекс.Маркете» и ему не понравилось качество товара, он сможет пожаловаться в Роспотребнадзор, а ​ведомство в свою очередь сможет заблокировать «Яндекс.Маркет», описывает гипотетическую ситуацию Мариничев. Речь идет о том, что торговые агрегаторы несут ответственность по закону «О защите прав потребителей», при том что они не продают товар, не получают за него денег, а лишь предоставляют интернет-сервис, подчеркнул интернет-омбудсмен.

Излишнее регулирование

Позиция РАЭК является консолидированной позицией всех ее членов, подтвердил РБК директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам Wikimart Денис Косенков. По его словам, интернет-агрегаторы и товарные площадки дают потребителю ту информацию, которую предоставляют им продавцы этого товара. «Мы просто размещаем информацию о предложении продавца у себя на сайте. Агрегаторы не держат в руках этот товар и никакого отношения к нему не имеют», — отметил Косенков. Избыточное регулирование приведет к тому, что такая бизнес-модель, как товарные агрегаторы, окажется в непростом положении: компании просто не смогут нормально работать. От этого пострадают и потребители, которые перестанут получать в одном месте большой выбор товаров по конкурентным ценам, считает он.

«Яндекс.Маркет» уже доводит до потребителя предоставленную рекламодателями информацию о продавце, цене, наличии, основных характеристиках товара, рассказала представитель «Яндекса» Элина Ставиская. Наличие достоверной и полной дополнительной информации зависит от того, будут ли ее предоставлять в необходимом объеме магазины и производители, считает она. Принятие поправки может повлечь за собой то, что на агрегаторов возложат ряд обязательств, исполнение которых зависит от продавцов и производителей товаров, добавила Ставиская. Она подтвердила, что компания участвовала в составлении документа.

В конце июня Роспотребнадзор опубликовал поправки к закону «О защите прав потребителей», которые, по мнению ведомства, должны защитить права покупателей при приобретении товаров через интернет-магазины. Роспотребнадзор предложил ввести ответственность для информационных посредников, каковыми являются онлайн-агрегаторы информации о товарах, вроде «Яндекс.Маркета», WIkimart, AliExpress и др., за предоставление потребителям неполной или ложной информации о продавцах, товарах и услугах.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, необходимость такого регулирования возникла в связи с тем, что привлечь к ответственности виновных за нарушение прав потребителей невозможно — необходимая для этого информация о продавцах на сайтах агрегаторов зачастую отсутствует. Ситуация осложняется «иностранным элементом», пишет Роспотребнадзор и приводит статистику, согласно которой 30% покупок в сети интернет в 2014 году (на общую сумму около $6 млрд) пришлось на зарубежные онлайн-магазины.

Общий объем рынка электронной коммерции в 2014 году составил 713 млрд руб., приводит Роспотребнадзор экспертные оценки. В подобной ситуации не остается ничего другого, как обязать информационных посредников (которые хоть и не являются продавцами в классическом смысле, но получают денежные средства от покупателей) самостоятельно контролировать информацию, размещаемую о товарах и продавцах на сайтах, и в случае ее недостоверности нести ответственность наравне с продавцами товара.

Стадия обсуждения

В последней доступной версии законопроекта на сайте regulation.gov.ru, обозначенной как текст законопроекта для ОРВ (оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России), отсутствуют первоначально предложенные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Таким образом, если законопроект будет принят в нынешнем виде, нарушение закона «О защите прав потребителей» с учетом поправок не будет грозить онлайн-магазинам блокировкой, как в первоначальном варианте.

Партнер адвокатского бюро А2 Наталья Рясина ​полагает, что исчезновение из законопроекта поправок в КоАП может быть связано с тем, что законодателю сначала необходимо закрепить правовой статус таких посредников, которые, с одной стороны, не являются реальными продавцами товаров, а с другой являются получателем денежных средств за товар.

Роспотребнадзор, кстати, также отказался от первоначального намерения закрепить за интернет-магазинами статус «поставщика»: сейчас надзорное ведомство предлагает называть подобные площадки «агрегаторами товаров (и услуг) в сети интернет», при это сохраняет требование о том, что они должны нести ответственность, схожую с непосредственными продавцами.

Роспотребнадзор планирует, что законопроект вступит в силу в январе 2016 года, сейчас он находится на стадии публичного обсуждения текста проекта.

В конце августа законопроект Роспотребнадзора уже раскритиковал и Экспертный совет (ЭС) при правительстве РФ. В заключении ЭС, направленном министру РФ по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову, в Минкомсвязь и Минэкономразвития, отмечается, что законопроект «сырой» и угрожает ограничением конкурентоспособности онлайн-магазинов как по сравнению с телемагазинами и каталогами, так и по сравнению с зарубежными электронными торговым​и площадками, на которые не будет распространяться российское законодательство. В ЭС также считают, что в законопроекте нужно прописать обязанность продавцов и изготовителей товара предоставлять агрегаторам полную и достоверную информацию, поскольку сами агрегаторы не осуществляют продажу товара и потому не обладают информацией и не могут гарантировать ее достоверность.

Авторы: Ирина Юзбекова, Алена Сухаревская.
Теги: РАЭК , «Яндекс.Маркет» , Роспотребнадзор , Минкомсвязи , Минэкономразвития , Минпромторг , интернет-магазин ...
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