«Союзмультфильм» расторг соглашение с «российским Диснейлендом»

«Союзмультфильм» отказался от партнерства с ГК «Регионы», строящей в Москве парк развлечений «Остров мечты». Киностудия расторгла лицензионное соглашение, предполагающее использование мультперсонажей, посчитав его невыгодным

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Персонажи «Союзмультфильма» не будут использоваться в тематическом развлекательном парке «Остров мечты», и сама киностудия перестала быть партнером проекта. Это следует из последней доступной презентации группы «Регионы», которая строит развлекательный парк в Нагатинской пойме на юге Москвы, обратил внимание корреспондент РБК. При этом в предыдущей версии (на момент публикации материала была доступна на сайте девелопера) киностудия еще числилась в проекте.

«Союзмультфильм» действительно расторг лицензионное соглашение с «Регионы-энтертейнмент» (входит в ГК «Регионы»), так как оно было подписано в конце 2016 года «на крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях», сообщила РБК директор по юридическим вопросам киностудии Наталья Сигачева.

Соглашение, в частности, не предусматривало ежегодный гарантированный лицензионный платеж киностудии за использование мультперсонажей, утверждает Сигачева, «в то время как в контрактах с зарубежными правообладателями такие выплаты прописаны». «По лицензионному соглашению ГК «Регионы» должна была отчислять «Союзмультфильму» 3% от продаж игрушек по мотивам персонажей киностудии на территории тематического парка «Остров мечты», — пояснила представитель киностудии. — При этом контракт закрывал «Союзмультфильму» все лицензионные категории, связанные с тематическими парками, а также уличными мероприятиями с использованием ростовых кукол». Как рассказывала РБК председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, основную часть выручки, 80%, формируют лицензионные сборы, оставшиеся 20% — реализация медийных прав на «золотую коллекцию». Выручка киностудии по итогам 2016 года (последние доступные данные) — 84,7 млн руб., чистый убыток — 13,5 млн руб.

После расторжения лицензионного соглашения ГК «Регионы» продолжила использовать бренд «Союзмультфильма» для продвижения парка «Остров мечты», однако с предложением о переподписании лицензионного соглашения никто из представителей девелопера не выходил, заявила РБК Юлиана Слащева. «Парк «Остров мечты» — хороший проект. В случае если ГК «Регионы» предложит «Союзмультфильму» выгодные коммерческие условия участия, мы будем готовы поучаствовать в нем», — добавила Слащева.

«В октябре прошлого года совместно с «Союзмультфильмом» было принято решение не продолжать сотрудничество в рамках проекта, — заявила РБК руководитель пресс-службы холдинговой компании «Остров мечты» Дарья Ларина. — Изначально обсуждалось только ограниченное присутствие героев «Союзмультфильма» в проекте, но окончательно договоренность не была достигнута». По ее словам, «на сегодня концепция парка не претерпела существенных изменений в сравнении с изначальной задумкой». «Будет представлено восемь тематических зон. Часть из них будет посвящена самым популярным в России сказкам и персонажам — «Снежная королева», «Буратино», «Маугли», — отметила она.

Макет тематического парка «Остров Мечты» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

«Нам тут Бэтмены не нужны»

В 2013 году ГК «Регионы» обещала построить сеть тематических парков с героями мультфильмов DreamWorks в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В 2014 году проект в Нагатинской пойме одобрили власти Москвы, и со студией DreamWorks Animation было подписано лицензионнее соглашение. Уже тогда планировалось, что «Союзмультфильм» станет еще одним партнером проекта — у студии появится тематический павильон.

Но через год концепция поменялась — соглашение с DreamWorks было расторгнуто: американская компания поставила условие — ​сделать парк монобрендовым, что исключало возможность использования российских мультипликационных героев. В 2015 году была презентована новая концепция «Острова мечты» — парк развлечений «с уникальным национальным колоритом», где будут представлены герои из знаменитых отечественных и зарубежных мультфильмов. Такой формат тогда очень понравился министру культуры Владимиру Мединскому. «Больше всего нам нравится, Сергей Семенович [Собянин], то, что здесь правильные мультипликационные герои, — комментировал во время презентации проекта Мединский сопровождавшему его мэру Москвы Сергею Собянину. — Вот нам тут Бэтмены не нужны. Чебурашка, крокодил Гена, Волк и Заяц — и тогда дети будут этот парк любить». Знаменитые российские персонажи должны были разместиться во входной группе парка, рассказывал в 2017 году руководитель проекта Константин Голубев. «При входе посетители сразу же попадут в «Сказочную деревню» — «это тематическая зона с героями «Союзмультфильма», — анонсировал он. — «Гостей «Острова мечты» будут встречать и развлекать любимые персонажи из отечественных мультиков в виде скульптур и ростовых фигур: Чебурашка и крокодил Гена, Заяц и Волк из «Ну, погоди!», кот Матроскин и Шарик, Карлсон».

Кроме «Союзмультфильма», партнерами в «Острове мечты» остаются Sony Pictures Consumer Products и Viacom International Media Networks (канал Nickelodeon). На момент публикации получить комментарии компаний не удалось.

Комплекс построят в Нагатинской пойме на территории площадью 100 га, 32 га из которых займет зеленая зона. Общая площадь крытого комплекса составит 292 тыс. кв. м. Кроме тематического парка под крышей будет и другая традиционная коммерческая недвижимость: магазины, кинотеатр с 17 залами и многофункциональный концертный зал на 3,5 тыс. мест. На торговую зону в проекте придется 70 тыс. кв. м, говорит источник РБК на рынке коммерческой недвижимости, знакомый с проектом. Кроме того, в комплексе запланирована гостиница на 410 номеров.

Сроки открытия парка несколько раз отодвигались: девелоперы планировали завершить проект сначала в 2017 году, затем к 2018 году, чтобы успеть к чемпионату мира по футболу. Сейчас открытие запланировано на сентябрь 2019 года.

В целом проект представляет собой торговый центр с расширенной развлекательной зоной, что соответствует тенденциям на рынке коммерческой недвижимости. «Роль развлечений как якорных арендаторов ТРЦ растет: девелоперы значительно расширяют развлекательные зоны и стремятся максимально разнообразить их наполнение, охватив наиболее широкую аудиторию», — говорит руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова. По ее словам, если в 2010 году на развлечения приходилось только 4% от арендуемой площади торговых комплексов Москвы, то сейчас этот показатель в среднем по рынку составляет 12%. По данным JLL, максимальная доля развлечений — в ТРЦ «Вегас Крокус Сити» (29%) и ТРЦ «Ривьера» (22%). В абсолютном выражении наибольший объем площадей выделен под развлечения в ТЦ «Авиапарк» и «Мега Белая Дача».