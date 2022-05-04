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Головоломка Wordle принесла NYT «десятки миллионов» пользователей

The New York Times отчитался о «десятках миллионов» новых пользователей после покупки онлайн-игры Wordle. В начале года компания приобрела примитивную головоломку за семизначную сумму
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press

Бесплатная игра-головоломка Wordle, купленная The New York Times в январе 2022 года, позволила компании привлечь «беспрецедентные десятки миллионов новых пользователей». Об этом говорится в отчете NYT за первый квартал. Благодаря этому квартал стал лучшим для сегмента игр по чистому приросту количества подписчиков за всю историю компании. Точное число пользователей Wordle в документе не раскрывается.

Wordle — простейшая головоломка, разработанная американским программистом Джошем Уордлом, который ранее создал ряд проектов для интернет-платформы Reddit. Игровой процесс состоит в том, что каждый день пользователям предлагается за шесть попыток угадать случайно загаданное слово из пяти букв. После каждого предположения буквы отмечаются одним из трех цветов: зеленым, если правильно угаданная буква стоит на своем месте, желтым, если буква верна, но ее позицию следует поменять, и серым, если этой буквы в слове нет вовсе. Загаданное слово одинаково для всех пользователей.

Активным развитием игрового направления NYT занялся в 2014 году, представив сначала мини-кроссворды, а затем головоломки Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles и Vertex. В декабре 2021 года компания отчиталась о миллионе подписчиков на свои игры. На фоне роста показателей и было принято решение о покупке Wordle. Сумма сделки не раскрывалась, однако была семизначной. Причем если остальные игры доступны вместе с подпиской на газету или за отдельную плату в размере $0,75 в неделю или $25 в год, то в Wordle можно играть бесплатно.

Общая выручка The New York Times Company (включая приобретенный в начале года спортивный сайт The Athletic) достигла $537 млн, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них $372 млн принесла подписка (плюс 13%), еще $116 млн — реклама (плюс почти 20%). Скорректированные операционные расходы выросли на 17,7%, до $476,5 млн, скорректированная операционная прибыль упала на 10,6%, до $60,9 млн.

Президент и главный исполнительный директор The New York Times Company Мередит Копит Левиен выразила уверенность, что компания сможет «привлечь, удерживать и монетизировать подписчиков» и добиться их роста по мере продвижения к стратегической цели в 15 млн платящих пользователей к концу 2027 года. Сейчас общее число подписчиков составляет 9,1 млн против 7,6 млн на четвертый квартал 2021 года.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
The New York Times онлай-игры головоломка финансовый отчет
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