В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру жалуются на работу сервисов Apple, в частности, App Store, Apple Music, TV и TV+. К 3:00 мск число жалоб значительно снизилось, пик пришелся на 1:30 — 2:00. Поступают жалобы на работу Microsoft Store

Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters

Сбой произошел в работе ряда сервисов Apple, следует из данных Downdetector.

В частности, пользователи сообщают о проблемах с Apple Music, Apple TV и TV+, iTunes, App Store, Apple Support и др. Сбои затронули пользователей из ряда стран, в том числе США, Австралии, Канады, Германии, Великобритании и России.

Пик сообщений о проблемах пришелся примерно на 1:30 — 2:00 мск.

Кроме того, пользователи жалуются на проблемы с Microsoft Store, число сообщений о сбоях начало расти после снижения количества жалоб на неполадки с сервисами Apple.

Ранее сбои возникли в работе продуктов Meta (признана экстремистской и запрещена в России): WhatsApp, Facebook и Instagram (заблокированы в России).

Роскомнадзор заявил, что не блокирует работу Meta. «Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории России», — сказали в ведомстве, отметив, что проблемы возникают у пользователей из других стран и с другими соцсетями Meta.