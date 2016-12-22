ЦБ отчитался о полном отказе от иностранных спутников связи

ЦБ отчитался о завершении перехода с использования иностранных космических спутников на российские. Причины перехода — не экономические, а политические, считает эксперт

Спутник «Экспресс-АМ7» (Фото: rscc.ru)

Банк России завершил переход на российские спутники, рассказал замдиректора департамента информационных технологий банка Эдуард Крючков, выступая на конференции Satcomrus 2018, передает корреспондент РБК.

Банк России традиционно являлся клиентом одного из крупнейших операторов спутниковой связи в мире, международного спутникового оператора Intelsat (имеет штаб-квартиры в Люксембурге и США). В конце третьего квартала 2016 года администрация президента поручила банку перейти на российские спутники, рассказал Крючков.

Подготовка к переходу (оценка технической возможности, объема работ и расходов) проводилась в 2017-м и начале 2018 года, сам переход осуществили в апреле—июне этого года. В частности, были перенастроены антенны на 208 станциях наземной связи в 72 регионах России со спутников Intelsat на российские «Экспресс-44» и «Экспресс-АМ7» (входят в группировку ФГУП «Космическая связь»), а также «Ямал-401» («Газпром космические системы»).

Как пояснил Крючков, Центробанк должен обеспечивать бесперебойное функционирование платежной системы во всех регионах страны. Для этого несколькими способами используются спутниковые каналы. Во-первых, они являются резервными для наземных каналов на случай, если последние выйдут из строя. Во-вторых, спутниковые каналы используются как основные в регионах, где наземных каналов нет в принципе. Кроме того, у ЦБ есть несколько мобильных установок, которые подключены к спутниковым терминалам и могут быть развернуты по требованию, например в случае чрезвычайного происшествия, практически в любой точке страны. «В настоящий момент ни по качеству, ни по скорости [передачи данных], ни по отклику у нас нареканий [к новой системе] нет», — отметил Крючков.

Как писал РБК летом 2017 года, Государственная комиссия по радиочастотам (основной орган, отвечающий за распределение частот в России) постановила, что российские компании могут пользоваться иностранными спутниками только при условии получения отказа от российских операторов. Тогда представитель Банка России говорил РБК, что регулятор начнет переход на российские спутники с 1 июля 2018 года. «Банк России считает проект крайне важным как с точки зрения обеспечения независимости и безопасности каналов связи, так и с точки зрения оптимизации затрат», — сказал представитель ЦБ.

Переход на российские спутники завершен 1 июля 2018 года в рамках реализации ИТ-стратегии Банка России на 2016–2020 годы, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Вряд ли ЦБ экономически выиграл от перехода на отечественные спутники, отмечает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Вероятнее всего, это решение связано с напряженностью в отношениях России с США и Европой, — говорит он. — Каждый российский банк обязан иметь как минимум два канала связи на выбор: широкополосный доступ в интернет, а также сотовую или спутниковую связь, — и ЦБ не хочет стать в какой-то момент заложником ситуации».