Телеобращение Путина уступило по аудитории только матчу Россия — Хорватия

Обращение президента по пенсионной реформе посмотрели 10% россиян и 61,6% из тех, кто был у телеэкранов в этот момент. Самой популярной в этом году у зрителей остается трансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу Россия — Хорватия

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За телеобращением президента Владимира Путина по пенсионной реформе следили почти 10% (суммарный рейтинг трансляции) жителей крупных городов России старше четырех лет и 61,6% (суммарная доля) тех, у кого в этот момент был включен телевизор. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. В абсолютном выражении телеаудитория получасовой речи президента составила 6,8 млн россиян.

Обращение Путина началось в полдень в среду, 29 августа. Следить за получасовой речью президента россияне могли в эфире восьми телеканалов — «Первого канала», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Пятого канала», РЕН ТВ, ТВЦ, «Звезда». Жители Москвы могли также посмотреть эту передачу в эфире «Москвы 24» и «360°».

Наибольшее количество зрителей собрал у своих экранов «Первый канал». За выступлением президента, в котором он анонсировал смягчение пенсионной реформы, по данным Mediascope, в эфире этого вещателя следили 2,3 млн жителей мегаполисов старше четырех лет, или 3,3% (рейтинг) от общего числа жителей, и 20,6% (доля) тех, у кого на тот момент был включен телевизор. Наименьшую аудитория собрала трансляция речи президента на телеканале «Звезда»: 184 тыс. россиян указанного возраста, рейтинг передачи составил 0,3%, доля — 1,7%.

​Несмотря на важность темы, которой было посвящено телеобращение президента, его выступление не стало самым популярным событием этого года у россиян. Первенство по-прежнему принадлежит матчу прошедшего в России в июне-июле чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Сборные этих стран встретились 7 июля в 1/4 финала мундиаля, по итогам серии пенальти победа досталась команде гостей. За игрой в эфире «Первого канала» следили 14 млн россиян, рейтинг трансляции, как следует из данных Mediascope, составил 20,2%, доля — 63,6%.

Между тем телеобращение Путина о пенсионной реформе оказалось более востребовано у зрителей, чем его же прямая линия 7 июня: ее аудитория равнялась 5,8 млн россиян, рейтинг — 8,3%, доля — 50%. В телеобращении 29 августа президент выступил с инициативой о смягчении параметров пенсионной реформы: в частности, повысить пенсионный возраст для женщин до 60 вместо 63 лет, как ранее предлагало правительство. Также глава государства предложил установить ряд льгот для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста.

