ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,49 67,53 EUR Нал. 79,50 78,45 USD Бирж. 68,10 +0,55 EUR Бирж. 79,04 +0,66 USD ЦБ. 67,74 -0,30 EUR ЦБ. 78,64 -0,86 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7236,10 -6,40 IMOEX 2346,99 +0,05% RTSI 1086,06 -0,57% Brent 78,07 +0,74% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Телеобращение Путина уступило по аудитории только матчу Россия — Хорватия
Лента новостей
Роналдо купил играющий в высшей лиге Испании футбольный клуб 14:52, Бизнес Большая красная кнопка: тест беспилотного такси от «Яндекса» 14:52, Авто ОНФ рассчитал размер долга средней российской семьи перед банком 14:41, Финансы Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:30, РБК и Сбербанк Осужденный за запись во «ВКонтакте» россиянин обратился в ЕСПЧ 14:28, Общество Кремль оценил влияние гибели Захарченко на выполнение минских соглашений 14:21, Политика Кремль ответил на заявление Макрона о стремлении Путина к демонтажу ЕС 14:10, Политика В Азии на 50% выросла потребность в специалистах из блокчейн-индустрии 14:09, Крипто Песков счел грубой работу спецслужб США после попытки вербовки Дерипаски 14:03, Политика Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после крушения Ми-8 14:01, Общество Техновыставка IFA 2018: быт будущего и возвращение ретро 13:55, Стиль Суд удовлетворил иск ПСБ о взыскании с кипрского офшора 7,4 млрд руб. 13:53, Финансы Москалькова направила письмо генпрокурору США из-за ареста Бутиной 13:40, Политика Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 13:40, Партнерский материал Порошенко не будет вводить военное положение в Донбассе 13:40, Политика Прошедшее лето стало одним из самых теплых в истории 13:35, Общество Луис Суарес раскритиковал видеоповторы в футболе 13:27, Спорт На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора 13:21, Общество Константинопольский патриархат разрешил священникам повторно жениться 13:19, Общество Телеобращение Путина уступило по аудитории только матчу Россия — Хорватия 13:13, Технологии и медиа Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию 13:02, Экономика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:00, РБК и Сбербанк 2 млн транзакций в Bitcoin Cash и 2 ETH за блок: главное о криптовалюте 12:59, Крипто Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о евроинтеграции 12:53, Политика Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро попал на видео 12:53, Общество Как живут исландцы и чему у них можно научиться 12:34, Стиль
Телеобращение Путина уступило по аудитории только матчу Россия — Хорватия
Пенсионная реформа, 13:13
0
Телеобращение Путина уступило по аудитории только матчу Россия — Хорватия
Обращение президента по пенсионной реформе посмотрели 10% россиян и 61,6% из тех, кто был у телеэкранов в этот момент. Самой популярной в этом году у зрителей остается трансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу Россия — Хорватия
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За телеобращением президента Владимира Путина по пенсионной реформе следили почти 10% (суммарный рейтинг трансляции) жителей крупных городов России старше четырех лет и 61,6% (суммарная доля) тех, у кого в этот момент был включен телевизор. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. В абсолютном выражении телеаудитория получасовой речи президента составила 6,8 млн россиян.

Обращение Путина началось в полдень в среду, 29 августа. Следить за получасовой речью президента россияне могли в эфире восьми телеканалов — «Первого канала», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Пятого канала», РЕН ТВ, ТВЦ, «Звезда». Жители Москвы могли также посмотреть эту передачу в эфире «Москвы 24» и «360°».

Наибольшее количество зрителей собрал у своих экранов «Первый канал». За выступлением президента, в котором он анонсировал смягчение пенсионной реформы, по данным Mediascope, в эфире этого вещателя следили 2,3 млн жителей мегаполисов старше четырех лет, или 3,3% (рейтинг) от общего числа жителей, и 20,6% (доля) тех, у кого на тот момент был включен телевизор. Наименьшую аудитория собрала трансляция речи президента на телеканале «Звезда»: 184 тыс. россиян указанного возраста, рейтинг передачи составил 0,3%, доля — 1,7%.

​Несмотря на важность темы, которой было посвящено телеобращение президента, его выступление не стало самым популярным событием этого года у россиян. Первенство по-прежнему принадлежит матчу прошедшего в России в июне-июле чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Сборные этих стран встретились 7 июля в 1/4 финала мундиаля, по итогам серии пенальти победа досталась команде гостей. За игрой в эфире «Первого канала» следили 14 млн россиян, рейтинг трансляции, как следует из данных Mediascope, составил 20,2%, доля — 63,6%.

Между тем телеобращение Путина о пенсионной реформе оказалось более востребовано у зрителей, чем его же прямая линия 7 июня: ее аудитория равнялась 5,8 млн россиян, рейтинг — 8,3%, доля — 50%. В телеобращении 29 августа президент выступил с инициативой о смягчении параметров пенсионной реформы: в частности, повысить пенсионный возраст для женщин до 60 вместо 63 лет, как ранее предлагало правительство. Также глава государства предложил установить ряд льгот для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста.
 

Автор: Мария Истомина.
Теги: Владимир Путин , Mediascope , «Первый канал» , «Россия 1» , НТВ
Главное
МВД возбудило дело о мошенничестве по жалобе Мединского на «Суперпапу» Общество
Материалы по теме
Кремль анонсировал телеобращение Путина по пенсионной реформе Общество
Российские телеканалы изменили сетки вещания из-за обращения Путина Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter