В Британии начнутся клинические испытания мозгового имплантата из графена
Первый мозговой имплантат из графена спустя 20 лет после того, как этот материал впервые удалось получить, пройдет клинические испытания, которые начнутся в конце августа в Манчестерском национальном институте графена, пишет Financial Times.
Ученые рассчитывают, что открытие позволит связать человеческий мозг с внешними компьютерами — более развитыми, чем нынешние устройства. Это позволит улучшить лечение болезни Паркинсона, инсульта и других неврологических заболеваний. Имплантат поможет переводить мысли людей с ограниченной подвижностью в речь или передавать команды для выполнения движений.
«Основная цель этого «первого в истории исследования на людях» — продемонстрировать безопасность графеновых электродов, прикрепленных к мозгу восьми—десяти пациентов», — пояснил главный научный руководитель исследования, профессор Костас Костарелос.
Имплантат с 64 графеновыми электродами установят в мозг первого испытуемого во время нейрохирургической операции по удалению опухоли глиобластомы. Устройство поможет стимулировать и считывать нейронную активность.
Следующим этапом исследований станет испытание имплантата для лечения болезни Паркинсона, состоящего из двух элементов: один установят в верхнем слое мозга, «как кусочек целлофана», чтобы тот считывал электрическую активность, а второй введут в мозг для более совершенной стимуляции областей, контролирующих движение и другие функции, нарушенные этим заболеванием.
Графеновые пластины состоят из одного слоя атомов углерода в гексагональной решетке — молекулярной структуре, которая придает материалу исключительные электрические и механические свойства. Это самый прочный, самый легкий и электропроводящий вариант углеродного соединения. Первооткрыватели, Андре Гейм и Константин Новоселов, получили за это в 2010 году Нобелевскую премию по физике. Эксперты называют графен «чудесным материалом», поскольку он имеет преимущество над металлическими электродами, используемыми в других имплантатах для работы с мозгом.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram