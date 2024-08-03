В Британии начнутся клинические испытания мозгового имплантата из графена

Ученые хотят совершить прорыв в лечении болезни Паркинсона и инсульта. Графен — самый легкий и электропроводящий вариант углеродного соединения, у него исключительные электрические свойства

Структура графена (Фото: Martin Dr. Baumgärtner / imagebroker.com / Global Look Press)

Первый мозговой имплантат из графена спустя 20 лет после того, как этот материал впервые удалось получить, пройдет клинические испытания, которые начнутся в конце августа в Манчестерском национальном институте графена, пишет Financial Times.

Ученые рассчитывают, что открытие позволит связать человеческий мозг с внешними компьютерами — более развитыми, чем нынешние устройства. Это позволит улучшить лечение болезни Паркинсона, инсульта и других неврологических заболеваний. Имплантат поможет переводить мысли людей с ограниченной подвижностью в речь или передавать команды для выполнения движений.

«Основная цель этого «первого в истории исследования на людях» — продемонстрировать безопасность графеновых электродов, прикрепленных к мозгу восьми—десяти пациентов», — пояснил главный научный руководитель исследования, профессор Костас Костарелос.

Имплантат с 64 графеновыми электродами установят в мозг первого испытуемого во время нейрохирургической операции по удалению опухоли глиобластомы. Устройство поможет стимулировать и считывать нейронную активность.

Следующим этапом исследований станет испытание имплантата для лечения болезни Паркинсона, состоящего из двух элементов: один установят в верхнем слое мозга, «как кусочек целлофана», чтобы тот считывал электрическую активность, а второй введут в мозг для более совершенной стимуляции областей, контролирующих движение и другие функции, нарушенные этим заболеванием.