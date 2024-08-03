 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В Британии начнутся клинические испытания мозгового имплантата из графена

Ученые хотят совершить прорыв в лечении болезни Паркинсона и инсульта. Графен — самый легкий и электропроводящий вариант углеродного соединения, у него исключительные электрические свойства
Структура графена
Структура графена (Фото: Martin Dr. Baumgärtner / imagebroker.com / Global Look Press)

Первый мозговой имплантат из графена спустя 20 лет после того, как этот материал впервые удалось получить, пройдет клинические испытания, которые начнутся в конце августа в Манчестерском национальном институте графена, пишет Financial Times.

Ученые рассчитывают, что открытие позволит связать человеческий мозг с внешними компьютерами — более развитыми, чем нынешние устройства. Это позволит улучшить лечение болезни Паркинсона, инсульта и других неврологических заболеваний. Имплантат поможет переводить мысли людей с ограниченной подвижностью в речь или передавать команды для выполнения движений.

«Основная цель этого «первого в истории исследования на людях» — продемонстрировать безопасность графеновых электродов, прикрепленных к мозгу восьми—десяти пациентов», — пояснил главный научный руководитель исследования, профессор Костас Костарелос.

В Британии пациентка пришла в сознание после диагноза «смерть мозга»
Общество
Фото:Scott Olson / Getty Images

Имплантат с 64 графеновыми электродами установят в мозг первого испытуемого во время нейрохирургической операции по удалению опухоли глиобластомы. Устройство поможет стимулировать и считывать нейронную активность.

Следующим этапом исследований станет испытание имплантата для лечения болезни Паркинсона, состоящего из двух элементов: один установят в верхнем слое мозга, «как кусочек целлофана», чтобы тот считывал электрическую активность, а второй введут в мозг для более совершенной стимуляции областей, контролирующих движение и другие функции, нарушенные этим заболеванием.

Графеновые пластины состоят из одного слоя атомов углерода в гексагональной решетке — молекулярной структуре, которая придает материалу исключительные электрические и механические свойства. Это самый прочный, самый легкий и электропроводящий вариант углеродного соединения. Первооткрыватели, Андре Гейм и Константин Новоселов, получили за это в 2010 году Нобелевскую премию по физике. Эксперты называют графен «чудесным материалом», поскольку он имеет преимущество над металлическими электродами, используемыми в других имплантатах для работы с мозгом.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания имплант мозг
Материалы по теме
Первый человек с чипом в мозге рассказал о расширении своих возможностей
Технологии и медиа
Роспотребнадзор оценил шансы россиян заразиться «пожирающей мозг» амебой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-главе Хабаровского края ФургалуПолитика, 22:20
Украина завоевала первое золото Олимпиады в ПарижеСпорт, 22:11
СК проверит данные об избиении полицией участника боев на УкраинеОбщество, 22:08
На Кубани ликвидировали аварию, оставившую без воды 50 тыс. человекОбщество, 21:55
Провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль ОлимпиадыСпорт, 21:55
В Мытищах завели дело против рехаба, где незаконно удерживали пациентовОбщество, 21:52
Гладков сообщил о громких звуках в Белгороде и области из-за работы ПВОПолитика, 21:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спортсмен снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился шансов на медальСпорт, 21:27
Россиянка Дудакова впервые проиграла в карьере в UFCСпорт, 21:21
В результате атак ВСУ три жителя Белгородской области получили раненияПолитика, 21:13
В Британии начнутся клинические испытания мозгового имплантата из графенаТехнологии и медиа, 21:13
Первая медаль Казахстана в гимнастике. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:01
SpaceX перенесла пуск ракеты с грузовым кораблем Cygnus из-за непогодыТехнологии и медиа, 20:58
Казахстанский гимнаст обошел американца и взял серебро Олимпиады на конеСпорт, 20:57