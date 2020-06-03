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Производитель «Смешариков» увидел иностранных инвесторов «на горизонте»

Группа «Рики», выпускающая анимационные сериалы «Смешарики» и «Фиксики», готова привлечь финансового стратега и инвесторов. Подобная стратегия позволит компании развиваться быстро и независимо, объясняет ее управляющий директор.
Марк Завадский
Марк Завадский (Фото: Андрей Любимов / Росконгресс)

Группа «Рики», владелец анимационных брендов «Смешарики» и «Фиксики», ведет переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе и зарубежными, заявил в интервью РБК управляющий директор «Рики» Марк Завадский. По его словам, возможно и привлечение «финансового стратега».

«Анимация — это история международная. Когда мы показываем нашу компанию инвесторам, мы, конечно, показываем им не только российский кусок, но и возможность развиваться по всему миру», — объяснил Завадский, подчеркнув, что контрольный пакет «Рики» не продается. При этом «на каком-то достаточно длительном горизонте», по мнению Завадского, возможна сделка с «каким-нибудь мейджером»: «Это могут быть как российский, так и иностранный игрок, и я не вижу здесь какого-то конфликта или проблемы. При иностранном акционере «Смешарики» в России не заговорят на другом языке, не станут другими».

«Рики» уже имеет опыт сотрудничества с иностранными партнерами — в октябре 2019 года группа договорилась с китайской Alibaba Group о совместном производстве второго сезона анимационного сериала «Тима и Тома». До этого, в сентябре 2018 года, «Рики» заключила с Alibaba Group соглашение по финансированию, совместному производству, продвижению и дистрибуции нового российского анимационного контента в Китае и других странах мира. «Китайцы нам интересны и как партнеры по производству и продвижению, и как потенциальные инвесторы — стратегические и финансовые», — признает Завадский.

Завадский — РБК: «С иностранным акционером «Смешарики» не станут другими»
Технологии и медиа
Марк Завадский

В ноябре 2019 года «Рики» получила инвестиции от «Яндекса», который профинансировал выпуск нового сезона «Смешариков» в обмен на возможность широко использовать бренд в своих сервисах. Привлеченные средства могли составить до 130 млн руб.

Свои финансовые показатели группа «Рики» не раскрывает. Выручка ООО «Продюсерский центр «Рики» по РСБУ в 2019 году составила 238,9 млн руб., чистая прибыль — 50,3 млн руб., следует из данных базы СПАРК.

В феврале 2020 года «Рики» консолидировала 100% студии «Аэроплан», производителя «Фиксиков». Выручка этой студии в 2019 году равнялась 167,7 млн руб., чистая прибыль — 53,6 млн руб.

Состояние основателя «Рики» Ильи Попова издание «Деловой Петербург» в 2018 году оценило в 6,2 млрд руб.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Инвестиции, Смешарики, мультфильм
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