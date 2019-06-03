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Александр Мамут получил самый ценный актив киносети «Люксор»
Разорившаяся киносеть «Люксор» потеряла свой ключевой актив — мультиплекс в сочинском торговом центре «МореМолл». Новым владельцем кинотеатра стала объединенная сеть Александра Мамута
Александр Мамут (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Восьмизальный кинотеатр в торгово-развлекательном центре «МореМолл» в Сочи, которым ранее управляла сеть «Люксор», стал частью объеденной киносети «Синема Парк» и «Формула кино», следует из материалов исследовательской компании «Невафильм Research».

Представитель контролируемой Мамутом Rambler Group подтвердил факт сделки, добавив, что были заключены новые договоры с МТС Банком, кредитором управлявшего сочинским кинотеатром и признанного в январе этого года банкротом ООО «Кинолюкс», и арендодателем ТРЦ «МореМолл». Мультиплекс будет работать под новым брендом «Кино Okko», под который планируется перевести все кинотеатры принадлежащей Александру Мамуту объединенной сети, добавил представитель Rambler Group.

РБК запросил комментарии представителей МТС Банка и ТРЦ «МореМолл».

Это первый кинотеатр объединенной сети в Сочи. С учетом новой площадки в нее сейчас входят 76 кинотеатров в 30 городах, общее число залов — 641.

Ранее эксперты называли сочинский кинотеатр наиболее интересным активом «Люксора»: договор аренды на 5,3 тыс. кв. м у сети истекал только в 2043 году. В Rambler Group не уточнили срок, на который был заключен новый договор с ТРЦ «МореМолл».

Привлекательным также является такой фактор, как растущий турпоток в Сочи: отдых здесь становится круглогодичным, и интерес растет в том числе и к такому виду досуга, как поход в кино, пояснял гендиректор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин.

Для запуска в Сочи подобного кинотеатра с нуля, с учетом того что это будет премиальный формат, понадобится $3–5 млн, отмечает гендиректор «Невафильм Research» Олег Березин. Сумма сделки с Rambler Group сопоставима с объемом инвестиций в запуск нового кинотеатра, утверждают участники рынка и источник, близкий к сделке.

В управлении сети «Люксор», которая еще в начале 2018 года входила в топ-10 по числу залов, по состоянию на 1 июня осталось только два кинотеатра — в Воронеже и Новосибирске. В отношении владельцев сети Евгения Ленского и Игоря Добровольского по заявлению МТС Банка суды ввели процедуры реструктуризации долгов.

Автор: Мария Истомина
При участии: Надежда Федорова
Теги: «Люксор», кинотеатр, Александр Мамут
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